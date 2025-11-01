Am văzut acea declarație a liderului PSD Sorin Grindeanu care spunea că în cazul în care vom vedea un nou eșec în cazul reformei pensiilor speciale, atunci Ilie Bolojan ar trebui să își asume politic această situație și citez "să plece acasă".

Ei bine, nu este exclus în acest context să vedem ca o parte dintre parlamentarii de la putere să voteze alături de Opoziție atunci când va fi depusă această moțiune de cenzură, pentru că ea are totuși nevoie de cel puțin jumătate dintre voturile tuturor parlamentarilor și asta implică, evident, că este nevoie și de o parte dintre voturile parlamentarilor puterii.

Sunt, într-adevăr, în continuare nemulțumiri foarte mari în coaliție și am văzut mai multe voci critice la adresa premierului Ilie Bolojan în ultima perioadă și mai multe amenințări cu căderea guvernului sau cu destrămarea Coaliției.

Până atunci, așteptăm însă ca opoziția să depună această moțiune. Cei de la AUR au anunțat că o pregătesc deja, o vor depune în Parlament. Vorbim despre o moțiune de cenzură. Deci, nu o moțiune simplă, ceea ce înseamnă că dacă ar trece de votul parlamentarilor, atunci ar putea să ducă la căderea guvernului.