În ultimul său raport, o organizaţie americană pentru drepturile omului a declarat că numărul atacurilor comise în Kabul este mult mai mare comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Conform RADOR, organizaţia acuză talibanii că duc o campanie de atacuri cu bombă în Afganistan.

În afara celor două victime, au mai fost rănite alte două persoane în prima deflagrație, conform unor surse din poliția locală. A existat și o a doua deflagrație, care a vizat un vehicul ministerial, fiind răniți doi agenți de securitate.

Un alt incident, separat de acesta, s-a petrecut la nord de capitala Kabul, în provincia Parwan. O mașină de poliție a fost ținta, nefiind înregistrate victime, conform publicației Daily Sabah.

