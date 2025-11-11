Asociata Oanei Gheorghiu rupe tăcerea. Carmen Uscatu:”Sunt supusă unor presiuni de a nu vorbi în public”

Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu (FOTO: Facebook)

Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, revine cu o replică în disputa cu partenera ei, Oana Gheorghiu. După un interviu în care a sugerat că aceasta ar trebui să facă un pas înapoi, ca urmare a învestirii în funcția de vicepremier, Uscatu a dezvăluit că este supusă unor presiuni de a nu vorbi public despre „momentul în care ne aflăm”. Tudor Chirilă a reacționat la postare, sugerând că o susține pe Oana Gheorghiu.

"Tot ce am făcut în 'Dăruiește Viață' a fost public. Acum, sunt supusă unor presiuni arbitrare de a nu vorbi în public despre momentul în care ne aflăm, deși, mai mult ca oricând, avem nevoie de curaj, claritate și transparență.

Am promis un spital. L-am făcut. Am rămas mereu consecventă și loială acestei misiuni a Asociației Dăruiește Viață.

Acum suntem o organizație non-guvernamentală confruntată cu o situație fără precedent în România: o incompatibilitate de roluri pe care Oana le îndeplinește simultan, ca membru în organizația non-guvernamentală Dăruiește Viață și membru în Guvernul României. Despre acest adevăr am vorbit transparent în ultimele zile, înfruntând ostilitatea din jurul nostru”, a scris Carmen Uscatu pe pagina sa de Facebook. 

”Dar, în același timp, sper să aibă înțelepciunea de a asculta interesul legitim al organizației noastre. Dăruiește Viată trebuie să rămână o asociație independentă și o voce legitimă în societatea civilă, o organizație complet decuplată de exercitarea puterii pe care ea a ales-o”, a conchis Carmen Uscatu.