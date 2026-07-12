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Politica· 2 min citire

Alexandru Rogobete, înaintea negocierilor de la Cotroceni: „România este în comă, la terapie intensivă”

Alexandru Rogobete

Alexandru Rogobete

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 iul. 2026, 22:22

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, cere responsabilitate și colaborare între partidele politice înaintea unei întâlniri pe care o consideră decisivă pentru echilibrul țării. Acesta susține că oamenii și-au pierdut încrederea în politică din cauza conflictelor, a fricii și a dezbinării, iar clasa politică trebuie să se concentreze pe soluții reale.

„Dacă noi, clasa politică, nu reușim să oferim oamenilor mai mult decât conflicte, frică, neîncredere și dezbinare (…) nu putem continua să căutăm doar vinovați și să uităm de soluții reale”, a scris Rogobete pe Facebook.

Alexandru Rogobete: România nu are nevoie de un singur „salvator”

Fostul ministru spune că problemele țării nu pot fi rezolvate de o singură persoană. În opinia sa, România are nevoie de echipe care să lase deoparte orgoliile și interesele de partid și să lucreze împreună pentru interesul național.

„Marile schimbări nu au fost niciodată opera unui singur om. Ele au fost construite de echipe, de oameni care au avut curajul să lase orgoliile deoparte și să pună interesul național mai presus de interesul personal sau de partid”, afirmă fostul ministru.

Întâlnirea politică, considerată decisivă pentru stabilitatea țării

Alexandru Rogobete face referire și la negocierile politice programate pentru ziua următoare. Acesta consideră că întâlnirea va avea o importanță foarte mare pentru echilibrul României și le cere participanților să renunțe la ideea că un singur om poate rezolva întreaga criză.

„Mâine va avea loc o întâlnire politică extrem de importantă pentru echilibrul acestei țări. Să renunțăm la iluzia că un singur om poate salva România”, transmite acesta.

„România este în comă, la terapie intensivă”

Fostul ministru al Sănătății compară situația actuală a țării cu starea unui pacient aflat la terapie intensivă. Acesta spune că, într-un moment atât de grav, este nevoie de cooperare și de o echipă care să lucreze pentru același obiectiv, nu de noi certuri.

„În astfel de clipe, medicii nu se ceartă între ei în jurul patului bolnavului. Lucrează împreună pentru a-i salva viața. Și nu există un singur om, există o echipă”, a conchis Alexandru Rogobete.

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