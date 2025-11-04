”Pompierii militari prahoveni acţionează, în aceste momente, pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu produs la o hală de pe raza localităţii Albeşti Paleologu. Din primele informaţii primite până în acest moment, este vorba despre o hală în care îşi desfăşoară activitatea un atelier auto, iar o altă parte a acesteia este destinată depozitării unor saci cu azotat de amoniu (aproximativ 50 tone)”, a anunțat ISU Prahova.

La faţa locului au fost mobilizate forţe şi mijloace din cadrul Detaşamentului Mizil, al Gărzii de Intervenţie Urlaţi şi al Detaşamentelor 1 şi 2 Ploieşti, fiind vorba despre 5 autospeciale de stingere, o autocisternă şi o ambulanţă SMURD.

În momentul publicării acestei știri incendiul se manifestă pe o suprafaţă de aproximativ 200 de metri pătrați.

Pompierii depun eforturi pentru localizarea incendiului şi împiedicarea propagării spre zona depozitului în care se află sacii cu azotat. Se acţionează permanent pentru răcirea zonei depozitului.

Din fericire, până în acest moment, nu au fost raportate victime, ci doar pagube materiale.