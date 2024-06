Informaţiile au fost obţinute de la observatorii VotCorect prin intermediul aplicaţiei Monitorizare Vot, prin call center 0800 460 002 (peste 200 de apeluri) şi prin pagina web www.votcorect.ro.

Continuarea campaniei electorale a fost raportată în cazul candidatului PUSL la Primăria Municipiului Bucureşti Cristian Popescu Piedone, "care a exprimat public îndemnul de a fi votat", contrar legii. În acest sens, a fost depusă o sesizare la Biroul Electoral al Sectorului 5.



"De asemenea, am primit numeroase raportări privind continuarea campaniei electorale de către candidaţi în mediul online. Au fost transmise sesizări legate de continuarea campaniei electorale prin SMS-uri (SOS România, PSD)", avertizează observatorii în comunicat.

"Una dintre problemele cel mai des întâlnite a fost confuzia legată de modalitatea în care se votează la cele două tipuri de scrutin, precum şi cu privire la secţiile de votare în care îşi exercita dreptul de vot alegătorii. În unele cazuri, alegătorilor li s-a limitat dreptul la vot din cauza neînţelegerii procedurilor şi aplicării defectuoase a normelor legale. În unele cazuri, alegătorii nu au fost lăsaţi să voteze la europarlamentare în afara localităţii de domiciliu. BEC Curtea de Argeş a instruit preşedinţii de secţie să nu permită membrilor biroului care lucrează să voteze, chiar dacă sunt arondaţi în aceeaşi localitate", reiese dintr-un comunicat transmis de Expert Forum.



Accesul observatorilor a fost limitat în mai multe secţii "din motive care ţin de aplicarea abuzivă" a legislaţiei de către membrii birourilor electorale. Accesul a fost interzis, printre altele, în secţii din Recea (MM), Crasna (GJ - 367), Sector 4 (833), Chiajna (IF - 170, 171), Vâlcea, Iaşi (126), Sector 1 (39, 164), Sector 2 (355), Palanca (GR - 117), transmite sursa citată.



"Deşi organizarea a fost în general bună, au existat mai multe sesizări legate de lipsa tuşierelor în cabinele de vot. (...) În mai multe secţii de votare alegătorii au primit mai multe buletine de acelaşi tip. În acest context, este posibil ca unele buletine de votare să fie anulate întrucât nu au ştampila de control a secţiei de votare aplicată corespunzător. De exemplu, alegătorii din secţia 85 Galaţi primeau câte două buletine pentru consiliul local şi niciunul pentru consiliul judeţean. Într-o secţie din Bucureşti un alegător a sesizat că a primit buletine pentru primarul general, iar altul că a primit 2 buletine pentru consiliul general şi niciunul pentru europarlamentare. La secţia 37 din Ploieşti au fost primite mai multe buletine pentru consiliul judeţean, care au fost anulate", reiese din document.



Presiuni asupra alegătorilor au fost raportate în Rozavlea (MM), Năvodari (CTA), iar influenţarea alegătorilor de un candidat la Periş (IF). În comuna Simian un alegător a raportat faptul că a fost presat să voteze cu un anumit partid. În Mogoşoaia (IF) şi în secţiile 98 şi 99 din Ploieşti (PH) observatori ai organizaţiei Millenium for Human Rights "s-au implicat direct şi activ în procesul electoral", precizează coaliţia. Au fost raportate mai multe cazuri în care alegătorii au primit buletine marcate cu ştampila VOTAT, incluzând secţiile 329 (sector 2) şi Codreni (Botoşani).



"În Brebu Nou (CS) aproximativ 25 de persoane care conform relatării nu sunt cunoscute în comunitate au votat în grupuri de câte 5 cu cărţii de identitate provizorii. Brebu Nou este una dintre localităţile în care s-au tipărit buletine de vot suplimentare conform unei decizii BEC emise vineri, ca urmare a unui număr semnificativ de vize de reşedinţă obţinute în localitate", reiese din comunicat.

Din datele colectate de la observatori prin intermediul aplicaţiei Monitorizare Vot, procedura de deschidere a secţiilor a fost evaluată ca fiind bună şi foarte bună în peste 95% din cazurile observate. Secţiile de votare s-au deschis la timp, cu excepţia a 9 din cele 262 raportate.



"Observatorii au semnalat şi prezenţa persoanelor neautorizate în timpul deschiderii într-o proporţie îngrijorătoare (25 din 258 secţii raportate); în 7 in 260 secţii raportate persoane neautorizate au intervenit în procesul de deschidere a secţiei. (...) Persoane neautorizate s-au întâlnit şi în timpul votării în 17 din 388 secţii vizitate. Observatorii au semnalat frecvent tensiune şi agitaţie (în aproape 10% din raportări). Sistemul SIMPV a fost funcţional în marea majoritate a secţiilor, cu foarte puţine excepţii. Din 320 de secţii în care observatorii au stat suficient timp pentru a le evalua, procedura de votare a fost considerată bună şi foarte bună în 298", menţionează aceeaşi sursă.

