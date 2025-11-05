Potrivit Poliției Capitalei, minora dispărută se numeşte BOSTOACA FLORENTINA ALINA AURELIA, este în vârstă de 16 ani şi are următoarele semnalmente:
• Înălţime: 1,60 m, greutate 70 kg, fața ovală, ochi căprui, păr lung brunet.
• La data dispariției purta: geacă lungă, neagră.
Polițiștii au demarat procedurile de depistare a minorei în cauză, aceasta fiind dată în urmărire la nivel național.
Cei care au văzut-o sau pot oferi detalii sunt rugaţi să anunţe Poliţia Capitalei, apelând numărul unic de urgenţă 112.
Adolescentă din București, dispărută de acasă! Sunați la 112 dacă o vedeți
Poliția Capitalei a fost sesizată cu privire la dispariția unei minore, care a plecat miercuri, în jurul orei 11.00, de la o adresă din Sectorul 5 și nu a mai revenit până în prezent.
