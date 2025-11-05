Este din nou alertă de explozie de gaze în București, de această dată în sectorul 1 al Capitalei. În urma unei scurgeri de gaze, pompierii și echipele ale firmei de distribuție au intervenit de urgență, în zona străzii Popa Tatu. Alerta s-a dat după ce martori au simțit un miros foarte puternic de gaz și au sunat la 112.