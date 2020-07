Acest tip de pește îți distruge sănătatea. Și tu îl consumi, fără să știi ce pericol te paște

Deşi este adorat de mulţi, fileul de pangasius nu are nici pe departe o valoare nutritivă potrivită, întrucât peştele pangasius provine exclusiv din ferme de crescătorie, din ape murdare şi este hrănit cu saci de prafuri!



Carnea de pangasius sălbatic ori somn este bogată în vitamina D, B12, seleniu, acizi graşi Omega-3. Peştele pangasius natural este apreciat pentru conţinutul moderat de grăsime dar ridicat în proteine de calitate. Însă, recoltarea naturală de pangasius se face foarte limitat, încât tot peştele destinat consumului larg este adus din crescătorii.



Fileul de pangasius din comerţ, inclusiv din ţara noastră, este exclusiv crescut la ferme, iar calitatea cărnii, conţinutul de nutrienţi – determinată în totalitate de hrana pe care o are acest peşte.



Pangasius este de fapt numele științific al unei specii de somn descoperită primar în apele dulci din Vietnam, dar care în prezent este cultivat inclusiv în fermele de creştere din Cambodgia, China, Laos, Tailanda ca fiind o specie de somn asiatic. O scurtă documentare privind creşterea acestui peşte arată că în mare parte acesta provine din apele Vietnamului, mai exact din râul Mekong, murdar şi poluat din cauza fabricilor din apropiere ale căror deşeuri ajung în ape.



În acelaşi timp, cercetătorii chinezi, ca urmare a încrucişării mai multor specii de peşte, au creat un pangasius găselniţă, extrem de tolerant la toxinele din apă, care supravieţuieşte şi se hrăneşte cu acestea încât poate curăţa apa. Acest tip de peşte mai este numit ,,sanitar’’, întrucât se hrăneşte cu toxine, bacterii şi microorganisme, dar şi resturi de peşte mort, uscat şi măcinat sub formă de pudră în saci, scrie unica.md.



Mai mult, cererea de pangasius a devenit atât de mare încât acesta este injectat cu hormoni proveniţi din urină deshidratată pentru ca peştii să aibă o creştere accelerată şi carnea mai pufoasă.