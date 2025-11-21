Avionul era implicat într-o manevră acrobatică pentru spectatori, parte din demonstrațiile obișnuite de la Dubai Air Show. Imediat după prăbușire, s-a ridicat un nor dens de fum negru deasupra pistei, conform martorilor. Organizatorii au oprit temporar spectacolul și au chemat spectatorii să se întoarcă în zona de expoziție.

Anchetatorii urmează să stabilească cauzele exacte ale prăbușirii: dacă a fost vorba de eroare de pilotaj, defecțiune tehnică sau alt factor.