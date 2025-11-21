Accident șocant la Dubai Air Show. Un avion de luptă s-a prăbușit în timpul demonstrației - VIDEO

O tragedie aviatică a zguduit Dubai Air Show vineri după-amiază
O tragedie aviatică a zguduit Dubai Air Show vineri după-amiază. Un avion de luptă indian de tip HAL Tejas s-a prăbușit în timpul unui zbor demonstrativ, în fața publicului. Incidentul a avut loc pe aeroportul Al Maktoum, la ora locală aproximativ 14:10, potrivit relatărilor martorilor și mass-media internaționale.

Avionul era implicat într-o manevră acrobatică pentru spectatori, parte din demonstrațiile obișnuite de la Dubai Air Show. Imediat după prăbușire, s-a ridicat un nor dens de fum negru deasupra pistei, conform martorilor. Organizatorii au oprit temporar spectacolul și au chemat spectatorii să se întoarcă în zona de expoziție.

Anchetatorii urmează să stabilească cauzele exacte ale prăbușirii: dacă a fost vorba de eroare de pilotaj, defecțiune tehnică sau alt factor.