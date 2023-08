Accidentul a avut loc in apropierea localitatii Soimus.

La volanul autoturismului care circula din directia Brad catre Deva, pe DN76, se afla un barbat de 69 de ani. Barbatul a pierdut controlul directiei de mers, a iesit de pe sosea, iar masina a ajuns cu rotile in sus prinsa intre zidul de beton si stalpul metalic al unui indicator rutier.

La fata locului au ajuns autospeciale ale pompierilor si politiei, scrie opiniatimisoarei.ro. Soferul se afla singur in masina si a fost scos cu ajutorul echipajului de descarcerare.

Barbatul a fost preluat de ambulanta si transportat la spitalul din Deva.

„Un barbat in varsta de 69 ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN 76, la km 399, pe directia Brad – Deva, intr-un moment de neatenție a pierdut controlul directiei, a lovit un indicator si s-a rasturnat in afara partii carosabile. Barbatul a fost transportat la UPU Deva, constient – posibil sa fie ranit grav. Drumul nu este blocat. In cauza a fost intocmit dosar penal", au transmis reprezentantii IPJ Hunedoara.