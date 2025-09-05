„Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că în timp ce o femeie de 47 de ani din Belgia conducea autoturismul pe strada Republicii din municipiu, pe banda a doua de circulație, ar fi lovit un bărbat de 75 ani din Reșița, angajat în traversarea străzii prin loc marcat și semnalizat corespunzător.

În urma accidentului rutier, bărbatul de 75 ani a fost transportat cu ambulanța la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, urmând ca după finalizarea investigațiilor medicale să fie testată și cu privire la consumul de substanțe psihoactive.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz în vederea stabilirii tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul”, a declarat Simona Harbuzaru, purtător de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Caraș-Severin.

Întregul incident a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă, iar în imaginile respective se vede cum bătrânul traversează în fugă strada pe o zonă marcată special pentru pietoni.

Acesta nu a reușit să ajungă pe partea cealaltă a bulevardului, deoarece din partea stângă venea cu viteză autoturismul condus de femeia de 47 de ani care l-a lovit în plin.

Imaginile care au un puternic impact emoțional pot fi vizionate AICI.