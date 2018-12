Salvare blocată în Parlament! Poliția nu dă girofaruri la salvamontiști

Salvare blocată de Parlament! Un proiect care le-ar permite salvamontiștilor sa folosească girofar pentru a ajunge mai repede la victime zace în sertarele aleșilor. Traficul infernal îi împiedică deseori pe salvatori să ajungă în timp util la intervenții, potrivit Realitatea TV.

Ca să ajungă pe munte, de multe ori salvamontișii sunt nevoiți să traverseze drumuri naționale sau județene. Închipuiți-vă doar cât de aglomerat este Transfăgărășanul vara.



"O fetiță de 7 ani cetățean american care pe traseul de la Bâlea Cascadă spre Transfăgărășan a căzut într-o prăpastie 30 de metri. Nu am putut efectiv să ieșim cu mașina în fața bazei de salvare de la cota 2.000. Am fost nevoiți să trimitem unul din colegi cu stație cu o motocicletă să treacă tunelul. Au oprit cirulația în partea celalată de tunel. Am făcut efectiv o oră și jumătate pe 15 kilometri.", spune Cristian Toma salvamontist.



Un caz recent unde intervenția salvamontiștilor a fost vitală este accidentul în urma căruia trei militari au murit, iar nouă au fost răniți grav. Camionul în care se aflau s-a răsturnat într-o râpă în județul Argeș, iar singurii salvatori care au putut ajunge în siguranță la ei au fost salvamontiștii. Doar că aceștia au făcut aproape o oră până la locul accidentului.



"Sunt foarte multe acțiuni când trebuie să ieșim pe șosele le publice, nu se întâmplă numai lângă baza Salvamont. De multe ori pentru o deplasare de o oră se poate întâmpla să faci trei sau patru", spune Ion Sănduloiu șeful Salvamont Argeș.



Proiectul de modificare a codului rutier care le-ar permite salvamontiștilor să aibă girofar pe mașini a fost depus în Parlament după accidentul aviatic din Munții Apuseni. Adică acum patru ani.



"Se tot blochează, se tot blochează, nimeni nu mai înțelege. Am convins toți colegii și în unanimitate, am primit raport de adoptare de la cele trei comisii raportoare. Cu toate astea, reprezentantul Inspectoratului General de Poliție din România s-a opus de fiecare dată. Și a venit cu niște argumente că râdeau toți de el.", spune Florica Cherecheș.



Deocamdată, Poliția Română nu ne-a răspuns de ce nu agreează folosirea girofarului la misiunile de salvare pe munte. În total, salvamontiștii au 74 de vehicule în cele 38 de structuri din întrega țară. În primele zece luni ale anului, salvamontiștii au avut peste 5.300 de acțiuni și au salvat peste 6.000 de oameni.