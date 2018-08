Noul ambasador al Marii Britanii la București, prima declarație despre viața politică din România

Noul ambasador al Marii Britanii la București, Andrew Noble, a făcut o scurtă declarație despre viața politică din România, în cadrul primei sale conferințe de presă de la preluarea funcției.

”Cred că dacă viața politică într-o țară ar fi liniștită, dumneavoastră nu ați avea ce să scrieți. Nu pot să comentez viața politică din România pentru că nu o cunosc. Am citit foarte mult, am studiat foarte mult, dar până acum nu am experimentat nimic. În orice țară viața politică este turbulentă. La fel putem să spunem și despre viața politică din Marea Britanie, din Țările de Jos și totul pare aproape normal”, a declarat Andrew Noble.

Noul ambasador al Marii Britanii susține că familia sa este încântată că a preluat acest post și abia așteaptă să-l viziteze în România.