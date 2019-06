Ministrul Sportului, surprins când își aprindea țigara, în Parlament. Cum își explică gestul

Ministrul Sportului, surprins când își aprindea țigara, în Parlament. Cum explică gestul

Ministrul Tineretului si Sportului, Bogdan Matei, a fost surprins de jurnalisti in sedinta CEx a PSD cand fuma o tigara in Parlament.

Ulterior, el si-a explicat gestul.



"Din reflex mi-am aprins-o (tigara - n.red.) . Mi-am dat seama de gest si am stins-o", a declarat ministrul, pentru Mediafax.







Aprinderea tigarii de catre oficialul din Guvern a fost surprinsa in imaginile filmate chiar de catre PSD in timpul sedintei.



Intrebat despre cum comenteaza acest gest, in calitate de ministru al Tineretului si Sportului, Bogdan Matei a declarat ca este "un fumator inrait" si ca isi asuma acest viciu.