Meleșcanu, dezlănțuit: "Nu cred în apucături de dictator de Banana Land"

Teodor Meleșcanu nu nu uită să-l atace pe fostul său șef pe linie de partid, Călin Popescu Tăriceanu, despre care spune că are apucături de dictator dintr-o țară bananieră. "Dragă Călin, eu cred în dialog, în rațiune și în logică, pentru binele națiunii. Nu cred în sancțiuni, excluderi și apucături de dictator din Banana Land", scrie Meleșcanu.

"ALDE se afla la o rascruce de drumuri; trebuie sa alegem:

- continuam proiectul politic cu partenerii de la PSD, cu care am ajuns in Parlament in 2016 si cu care ne-am aliat pentru a face bine Romaniei, sau ne indreptam catre o fundatura, eventual disparand de pe scena politica?

Este o intrebare la care numai membrii ALDE pot raspunde, nu un singur om, chiar daca azi el este presedintele ALDE (sau doi, trei care il izoleaza).