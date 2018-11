Începe zodia săgetător! Ce aduce această energie puternică, expansivă, neliniștită?

Zodia Sagetator. Pe 22 noiembrie 2018 Soarele intră în strălucitorul și energeticul Sagetător unde va sta până pe 21 decembrie.

Acum este timpul sa mergem mai departe.

Cine a zis ca viata va fi usoara? Dar cu siguranta va fi frumoasa si plina de experiente! – pare a fi

promisiunea de viata a Sagetatorului care este neobosit in a descoperi pentru sine si pentru

semenii sai dovezi cat de frumoasa este viata in imprevizibilitatea ei, indiferent de vremuri,

circumstante, influente, situatii.

Sa nu uitam, semnul zodiacal in care calatoreste Soarele ne determina tema energetica a

urmatoarei luni si vibratia generala a sezonului respectiv. Sa ne pregatim sa ne luam doza de

Sagetator si sa ne simtim mai mari decat viata insasi. De ce? Pentru ca, in afara de Soare, si

Jupiter si Mercur vor fi aici, dandu-ne optimism cat cuprinde si oportunitati stralucitoare.

Fiecare semn zodiacal va primi efecte diferite din aceasta energie, insa unele vor avea beneficii

mai mari ca altele. Gasesti in a doua parte a articolului ce inseamna pentru zodia ta acest

tranzit!

Ce ne aduce viata in zodia Sagetator?

Sagetatorul este condus de Jupiter, planeta norocului si oportunitatilor care a si intrat in Sagetator

pentru 13 luni, pana pe 3 decembrie 2019. Tot ce aduce acest tranzit minunat pentru fiecare

zodie, asa cum scrie AICI, va fi intarit si imputernicit acum ca Soarele a ajuns si el in Sagetator

si sustine cu energia sa puternica aceasta zodie.

Starea noastra de spirit in Sagetator va fi optimista, promitatoare si de vibratie buna. Este o

perioada de timp foarte plina si ocupata, dar e un fel de agitatie constructiva, focusata destul de

mult pe distractie decat pe productivitate. Oricum, fiind inapoi intr-o zodie de foc, Sagetatorul,

vom fi clar inspirati sa actionam si sa mergem mai departe intr-o forma sau alta. Nu poti sta pe

loc, doar asa, contempland ganduri si trairi, in Sagetator! Acum este vremea actiunii.

Soarele in Sagetator ne face optimisti, aventurosi si deschisi la minte!

Sa ne pregatim, asadar, sa ne deschidem inimile si mintile spre toate acele oportunitati minunate

pe care lumea le are de oferit! Sagetatorul este un semn curajos de foc ce adora sa calatoreasca,

sa se distreze si sa invete lucruri noi. Tranzitul Soarelui prin acest semn aventuros este o

perioada potrivita sa avem si noi atitudinea sa si sa impingem totul dincolo de limitele obisnuite

ca sa incercam ceva nou!

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.