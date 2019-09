Horoscop septembrie 2019. Prima lună de toamnă aduce surprize majore!

Horoscop septembrie 2019

Horoscop septembrie 2019. Află ce ți-au rezervat astrele pentru prima lună din toamnă! Surprize majore pentru unele zodii.

Horoscop septembrie 2019. Luna septembrie este o lună a încercărilor, mai ales atunci când vine vorba de planul personal. Ar fi indicat să stai deoparte de orice tentativă de a face schimbări radicale în viața ta.

Horoscop septembrie 2019. Berbec

Urmeaza o luna plina de munca, eforturi si sacrificii pentru tine, insa nu trebuie sa te sperie acest lucru, de vreme ce ai motive cat se poate de bune si intemeiate. Vor exista fluctuatii importante in ceea ce priveste energia ta, asa ca nu vei reusi intotdeauna sa te ridici la inaltime asteptarilor.

Vor fi zile in care te vei simti obosita si vei avea senzatia ca nu poti duce la bun sfarsit nicio sarcina. O buna parte din luna este posibil sa te simti trasa in spate, de oameni, ori de anumite obiceiuri pe care le ai.

Lucrurile se pot ameliora odata cu trecerea Soarelui in zodia Balantei, insa pentru acest lucru ai de asteptat ceva, mai exact pana pe 23 septembrie.

Horoscop septembrie 2019. Taur

Pe masura ce luna septembrie se desfasoara cu Soarele in zodia Fecioarei, te simti in largul tau, de vreme ce toate lucrurile sunt evidente si clare pentru tine.

Nu exista ascunzisuri pe care sa le cercetezi si nici mistere de descifrat. Iti poti vedea linistita de planurile tale, fara a te complica. Ai incredere in oamenii de langa tine, dar stii ca iti poti pune baza, la nevoie, doar in fortele proprii.

Avantajul este ca, multumita pozitiei favorabile a Lunii pline, in zodia Pestilor, te poti retrage din orice situatie in momentul in care vei simti ca lucrurile nu mai sunt pe placul tau.

Horoscop septembrie 2019. Gemeni

Horoscop septembrie 2019. Inceputul lui septembrie pare sa nu iti aduca sentimente prea placute, chiar daca ti se pare ca ai facut totul ca la carte si lucrurile ar fi trebuit sa mearga asa cum vrei tu.

Esti recunoscatoare pentru toate reusitele de pana acum, dar parca simti ca ceva te tine pe loc si ca nu poti evolua in directia dorita de tine. Opozitia dintre Marte si Neptun nu iti face deloc situatia usoara, motiv pentru care iti vei gasi mai greu motivatia si poate ca nici satisfactiile pe care le vei obtine nu vor mai fi suficient de consistente pentru a te face sa perseverezi.

Ca semn de aer, nehotararea si incapatanarea se pot accentua in ceea ce te priveste. Nu trebuie sa iti pierzi rabdarea, dar nici bunul simt.

Horoscop septembrie 2019. Rac

In luna septembrie nu te vei simti mai deloc inteleasa de cei din jur. Ti se va parea ca fiecare traieste o experienta cat se poate de diferita de a ta si ca nimeni nu iti poate oferi sfaturi relevante.

Ar fi bine sa nu iei decizii radicale in aceasta perioada, mai ales incepand cu data de 14 septembrie, cand Luna plina in zodia Pestilor te poate determina sa te lasi mult mai usor condusa de sentimente, decat de ratiune.

Vei putea face fata tuturor emotiilor puternice doar daca iti vei distrage atentia si iti vei restabili zona de confort.

Horoscop septembrie 2019. Leu

Luna septembrie te gaseste in mijlocul mai multor proiecte si pregatiri, asa ca timpul pentru tine va fi cat se poate de limitat. Partea buna este ca acest lucru nu te afecteaza prea tare, iar starea ta de spirit este una buna.

S-ar putea spune ca satisfactiile profesionale iti sunt suficiente si nici nu iti mai doresti altceva. La mijloc poate fi vorba si despre opozitia dintre Marte si Neptun, intrucat te face sa iti pierzi o buna parte din interesul in oamenii din jurul tau si sa devii ceva mai rezervata cand vine vorba de relatiile de prietenie.

Ar fi o greseala din partea ta sa lasi totul pentru munca, intrucat ai nevoie de echilbru in viata ta, iar deciziile pe care esti pregatita sa le iei nu par sa ti-l ofere.

Horoscop septembrie 2019. Fecioară

Vei avea parte e o luna septembrie care iti va lua orice tristete si gand ca se termina vara, intrucat totul va deveni mult mai placut pentru tine.

Este momentul potrivit pentru a straluci, pentru ca ai sansa de a face exact ceea ce stii tu cel mai bine. Spre jumatatea lunii te poti simti mai lenesa si poate ca iti va trece prin minte sa lasi balta proiectele pe jumatate realizate, insa cuadratura dintre Jupiter in zodia Sagetatorului si Neptun in zodia Pestilor nu te va lasa sa dai cu piciorul la tot ceea ce ai construit.

Va fi, intr-adevar, nevoie sa tragi mai mult de tine si poate ca nu ti se va mai parea totul la fel de roz, insa vei reusi cumva sa iti gasesti in tine energia de care ai nevoie.

Horoscop septembrie 2019. Balanță

Horoscop septembrie 2019. Incepi luna septembrie mult mai concentrata asupra problemelor tale personale, tinzi sa te inchizi in tine si sa dai mai multa atentie sinelui.

Eviti pe cat posibili influentele din jur, iar acest lucru te poate ajuta sa iei mult mai usor decizii pe cont propriu, folosindu-te doar de cunostintele si experienta ta de viata.

Vor exista schimbari, insa vor fi unele benefice si le vei intelege scopul abia mai tarziu, spre finalul lunii, cand Luna Noua va intra in zodia ta si iti va deschide ochii asupra unor raspunsuri pe care le asteptai. Chiar daca vei incerca sa te inchizi intr-o bula a ta, oamenii nu vor inceta sa incerce sa iti starneasca atentia si interesul.

Horoscop septembrie 2019. Scorpion

In luna septembrie dai senzatia ca esti o fire mult mai profunda, care analizeaza in amanunt tot ceea ce spune si face.

Cu toate ca vei incerca, intr-adevar, sa ai o perioada de introspectie, firea ta vulcanica si energia pe care o tii in interiorul tau nu te vor lasa sa meditezi prea mult, ori sa iti stabilesti planurile in cel mai mic detaliu.

Inca de la inceputului lunii, Mercur si Venus intra in zodia Balantei, iar acesta va fi motivul principal pentru care vei incerca sa devii mai calma si mai echilibrata. Cu toate acestea, vei vedea pe popria-ti piele cat de repede iti vei pierde rabdarea.

Horoscop septembrie 2019. Săgetător

Luna septembrie nu este una lipsita de provocari, insa esti constienta ca fiecare incercare prin care treci nu face altceva decat sa te dezvolte si sa iti ofere si mai multa experienta de viata.

Chiar daca vei avea parte si de greutati, vei incerca sa emani in permanenta o stare de bine si vei afisa o atitudine fericita. Nu faci acest lucru pentru a pacali pe nimeni si, nicidecum, pentru a te minti pe tine. Este pur si simplu metoda ta de a face fata presiunii, abordand varianta optimista de rezolvare a problemelor.

Cuadratura dintre Jupiter in zodia Sagetatorului si Neptun in Pesti te incurajeaza sa dai mai departe starea ta de bine. Nu trebuie sa faci nimic exagerat, ci doar sa fii tu insati atunci cand un prieten are nevoie de tine.

Horoscop septembrie 2019. Capricorn

Horoscop septembrie 2019. In luna septembrie regasesti calmul de care aveai nevoie si reusesti sa te simti in siguranta, fie la locul de munca, fie in relatia amoroasa.

S-ar putea spune ca ai depasit un prag pe care te straduiai de ceva timp sa il treci si care se formase din cauza neincrederii si temerilor tale, de cele mai multe ori nefondate.

Luna plina in zodia Pestilor este relevanta pentru tine in prima parte a lunii, intrucat iti transmite exact energia pozitiva de care ai nevoie, dar si linistea de care duceai lipsa.

In a doua parte a lunii te poti simti presata de cei din jur sa faci ceva ce nu iti doresti neaparat. Totodata, ai senzatia ca esti impinsa de la spate sa muncesti suplimentar, ori sa iti dai mai mult silinta, in contextul in care tie nu ti se pare necesar acest lucru.

Horoscop septembrie 2019. Vărsător

In luna septembrie se da o lupta mare in sufletul tau si este posibil sa iei niste decizii pe care nu le vei mai putea schimba prea curand.

Opozitia dintre Marte si Neptun nu iti ofera altceva decat griji si neliniste, asa ca s-ar putea spune ca pana pe data de 14 ai timp sa iti pui gandurile in ordine si sa te hotarasti ce ai de facut. Ulterior, iti va fi imposibil sa nu te mai implici emotional, iar riscurile sunt destul de mari.

Temerile pe care le ai sunt justificate, intrucat vorbim despre o schimbare importanta pentru tine, cum ar fi mutarea intr-o alta tara, ori abordarea unui loc de munca diferit, care te va face sa activezi intr-un mediu cu totul nou pentru tine. Este vorba despre o decizie care iti poate influenta si relatia cu persoanele dragi din viata ta, asa ca trebuie sa ai mare grija.

Horoscop septembrie 2019. Pești

In aceasta luna nu ai nevoie de foarte multe lucruri pentru a fi fericita. Lucrezi cu aproape orice ti se da si nu faci nazuri atunci cand ai de munca, ori esti obosita si ai vrea sa te relaxezi.

Horoscop septembrie 2019. Stii prea bine ca toate se fac la timpul lor si dai dovada de o rabdare iesita din comun. Luna plina in zodia Pestilor iti ofera acest echilibru de care poti sa te bucuri in voie si cu cei dragi, intrucat fii sigura ca multi vor observa o schimbare in bine la tine.

Va fi important sa ai in vedere acest lucru pe parcursul lunii, intrucat vei putea obtine unele beneficii, multumita atitudinii tale.

