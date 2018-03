HOROSCOP 14 martie 2018. Când nimeni nu se mai aştepta, apar veştile bune!

HOROSCOP 14 martie 2018

HOROSCOP 14 martie 2018. Veştile bune apar când nimeni nu se mai aştepta. Aşadar, urmează o zi plină de surprize plăcute pentru aceste zodii. Află ce ţi-au rezervat astrele pe 14 martie 2018!

HOROSCOP 14 martie 2018 Berbec

Participi la un eveniment emotionant, care scoate la iveala latura ta sensibila. Te intalnesti cu persoane vesele, amuzante, cu prieteni de care iti era dor, cu un grup de persoane adunat in jurul unui moment cu tenta emotionala extrem de intensa, care te va afecta si pe tine. Desi vrei sa bravezi si sa nu recunosti ca ai si tu inima, de data aceasta esti coplesit de sentimente si trairi si participi trup si suflet la tot ce se intampla.

HOROSCOP 14 martie 2018 Taur

Cand unul se ridica, altul coboara si aceasta va fi si tendinta actiunilor de pe parcursul acestei zile. Numai de tine depinde din ce tabara vei face parte, deoarece poti trece prin situatii din ambele sensuri: si in sus, si in jos. Daca tu faci parte dintre favoritii acestei zile, incearca sa nu te gandesti la ce simte invinsul, ci bucura-te cu toata inima de succesul tau. Altul nu ar avea aceeasi compasiune pentru tine daca, din nefericire, ai fi tu in talerul celalalt al balantei, ca atare abordeaza o atitudine usor egoista si profita de sansa ta!

HOROSCOP 14 martie 2018 Gemeni

Nimeresti intr-un mediu in care iti place cum esti tratat. Simti in tonul tuturor apreciere, respect, pentru ca nimeni nu te judeca aici, nimeni nu-ti pune etichete nemeritate, ci te vede exact asa cum esti tu cu adevarat. Nici tu nu incepe sa-i cataloghezi pe ceilalti in niciun fel, pentru ca dialogul se va mentine pe un teren pasnic si amiabil atat timp cat stiti sa va apreciati corect unii pe altii. Lasa barfa, lasa judecatile de valoare fara sa-l cunosti pe cel de langa tine. si ai sa vezi ce relatie buna ai cu oricine!

HOROSCOP 14 martie 2018 Rac

Iubirea e cu siguranta o vraja si simti ca totul capata alta culoare cand pici in mrejele ei. Acelasi lucru il vei pati si tu azi, pentru ca apare cineva in calea ta care-ti fura de tot mintea, inima sufletul, incat plutesti deja prin alte lumi. E frumos, spui, dar iti dai totodata seama ca iubirea te face sa-ti pierzi uzul ratiunii, pierzi controlul, nu mai esti tu cel sigur pe tine si ferm in decizii, ca atare nu mai esti atat de sigur ca iti place aceasta stare. Incearca sa iesi de sub aceasta vraja oarba si sa gandesti limpede, ca sa nu regreti mai tarziu ca ai lasat garda jos.

HOROSCOP 14 martie 2018 Leu

Te remarci printr-o atitudine severa ce te va ajuta sa-ti atingi mai bine scopurile. A fi amabil, a asculta parerile din jur cu un dram de supunere nu e in beneficiul tau, ca atare devino militantul agresiv dispus sa faca orice pentru victoria pe care ti-o doreste. Chiar daca aceasta atitudine autoritara ti-ar putea crea neplaceri si animozitati in societate, merita sa fii asa pana la capat, ca sa arati tuturor ca esti stapan pe situatie si stii ce vrei.

HOROSCOP 14 martie 2018 Fecioara

Cei din jurul tau sunt risipitori, neglijenti cu banii sau cu bunurile lor, incat ar putea face gafe imense intr-un moment de neatentie, dar noroc ca te au pe tine alaturi pentru a-i mai trage de maneca atunci cand vezi ca sunt cu capul in nori. Tu stii sa faci bani din piatra seaca, esti un exemplu de spirit materialist, care manevreaza sume mari cu cap si cu prudenta, fara a risipi si fara a risca nimic, si cine iti asculta sfaturile, ar avea numai de castigat. Esti un consilier financiar matur si serios, care aduce argumente solide ori de cate ori se discuta despre bani, economii, cheltuieli, eficienta.

HOROSCOP 14 martie 2018 Balanta

Nu te astepta ca relatia dintre sexe opuse sa se desfasoare pasnic si armonios, pentru ca oricum ai privi lucrurile, barbatul si femeia nu pot fi la fel. Daca celalalt ridica tonul, incearca sa aplanezi tu conflictul inainte de a deveni prea agresiv. Unul trebuie sa cedeze, deci fii tu balanta care mentine echilibrul intre energiile descatusate. Tu poti fi cheia armoniei depline intre partea masculina si cea feminina aflata azi in conflict, deci accepta faptul ca celalalt e nervos. In fond contrastele de atrag, deci nu-ti displace aceasta lupta intre un el si o ea, indiferent in ce tabara esti.

HOROSCOP 14 martie 2018 Scorpion

Ai sistat un anumit proiect care a ajuns intr-un punct sensibil din care nu mai intrezareai, momentan, nicio iesire. E bine sa iei o pauza, pentru o vreme, pentru a aduna noi informatii, pentru a cere opinii si din alte parti. Poti primi exact impulsul de care aveai nevoie pentru a reporni totul in forta, semn ca e bine, din cand in cand, sa te retragi din miezul evenimentelor. Nu e un hop major, nu e un capat de drum, nu e un blocaj peste care nu se poate trece, ci doar un respiro inainte de urmatoarea etapa ce poate merge mai bine decat cea anterioara,

HOROSCOP 14 martie 2018 Sagetator

Esti atras de o destinatie interesanta si incerci de pe acum sa planifici o viitoare calatorie pana acolo. Simti ca vei intalni acolo sursa fericirii tale, ca acolo se afla o persoana ce va juca un rol major in viata ta sau ca acolo poti pune in practica un mare vis de-al tau. Te motiveaza, te atrage ca un magnet, ca atare nu trebuie sa mai amani: pleaca la drum plin de energie pozitiva si entuziasm. Iti vei atinge cu succes scopurile cu care ai plecat de acasa si te poti intoarce inapoi cu o victorie de rasunet, cu un motiv de fericire, cu inima incarcata de energie pozitiva la cote maxime. Daca simti ca nu acasa e stimulentul tau principal, mergi unde te cheama inima!

HOROSCOP 14 martie 2018 Capricorn

Oboseala isi spune cuvantul si, pe un fond fizic si mental deja extenuat, te poti trezi si azi cu niste sarcini dificile in program. Pentru ca nu ai putere, vei fi tentat sa privesti misiunea ca pe o povara si lucrezi fara nicio tragere, dar daca ai lupta cu extenuarea care te copleseste, ai vedea ca mai ai inca resurse de energie suficiente pentru a duce la indeplinire si aceasta sarcina. Ai fi dorit sa te odihnesti si tu dupa atata munca, dar nu poti inca rasufla usurat, ca atare aduna-ti ultimele forte si apleaca-te asupra acestui rol. Te vei simti mai bine daca il rezolvi si scapi de el, decat daca il lasi pe altadata.

HOROSCOP 14 martie 2018 Varsator

Construiesti un proiect cu mult entuziasm si cu incredere absoluta in reusita finala, dar nu la fel de optimisti sunt cei care privesc de pe margine initiativa ta. Unii se indoiesc ca esti pe drumul cel bun, altii critica ne nedrept eforturile tale, deci cel mai bine, in asemenea situatie, ar fi sa-ti vezi de drum fara sa mai asculti parerile altora care mai mult te trag inapoi. De data aceasta nu mai esti la fel de atent la comentariile de pe margine, ci te concentrezi asupra telului tau, trecand peste piedici, refuzuri sau suspiciunile pe care le citesti in ochii celor care te urmaresc.

HOROSCOP 14 martie 2018 Pesti

Ai mare grija la afacerile pe care le inchei astazi, pentru ca exista riscul sa atragi alaturi de tine un om cu intentii necurate din care ai putea avea mult de suferit. Urmareste el ceva, pentru ca a pus ochii pe valoarea pe care o reprezinti si abia asteapta sa se capatuiasca de pe urma ta. Fii mai discret in privinta bunurilor tale, in privinta banilor de care dispui, ca nu cumva sa sara in ochii unui escroc care va sti sa ti se bage pe sub piele pana ce-ti afla toate secretele. Fii cu ochii pe bani, pe bunurile de pret, pe tot ce consideri important in viata ta la momentul acesta.

