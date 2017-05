Hagi a scris istorie. TOATE REACŢIILE după ce Viitorul a devenit campioana României

Viitorul Constanța a câștigat în premieră titlul de campioană națională la fotbal, după ce a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 1-0, pe teren propriu, în etapa a 10-a din play-off, ultima a sezonului. Totul a fost LIVE SCORE pe www.realitatea.net

FC Viitorul are același număr de puncte în clasament ca FCSB, dar departajarea s-a făcut în urma rezultatelor directe din play-off, echipa lui Hagi câștigând cu 3-1 pe teren propriu și remizând la București, 1-1.

Gabriel Iancu (Viitorul): "La penalty, m-am gândit să închid ochii, să dau tare, pe centru. Am avut noroc și că portarul s-a aruncat într-un colț. Suntem foarte fericiți, lumea e bucuroasă alături de noi, nu cred că se aștepta nimeni. Am făcut foarte multe antrenamente, am făcut ce ni s-a spus. E un titlu meritat! Cei de la Steaua se bucură degeaba, noi suntem campioni",

Romario Benzar (Viitorul): "Nu mai pot vorbi, ce am realizat e incredibil. Uitați ce se întâmplă la Constanța. Atât vă rog: de acum încolo, Viitorul e campioana. Liniște!"