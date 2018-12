Gigi Becali n-a mai suportat şi a făcut anunţul

Gigi Becali

Gigi Becali n-a mai rezistat şi a dat vina pe antrenorul Nicolae Dică pentru faptul că, deşi a câştigat meciul de campionat cu Gaz Metan, FCSB continuă să aibă aceeaşi problemă, în opinia patronului: nu are posesie.

Gigi Becali s-a declarat, totuşi, mulţumit de faptul că formaţia roş-albastră a arătat atitudine.

"Sunt mulțumit că am avut multe ocazii, înseamnă că am jucat bine. Am avut atitudine, dar nu mi-a convenit golul pe care l-am primit. Nu poți să-l lași pe Fortes să dea de lângă tine, așa cum a făcut Bălașa.

Preferam ca la 2-0 să avem în continuare posesie, chiar dacă nu mai aveam nevoie de al treilea gol. E o problemă pentru noi și mereu mă gândesc de ce nu avem posesie, chiar dacă avem jucători valoroși. Posibil să fie vorba de antrenor. Hagi are posesie cu echipa pe care o are, care nu e mai valoroasă decât a noastră", a afirmat Gigi Becali.

FCSB a învins, pe stadionul Nicolae Dobrin din Piteşti, echipa Gaz Metan Mediaş, într-un meci din etapa a XVII-a a Ligii I, considerat pe teren propriu.

Au marcat Dennis Man ’41 şi Florin Tănase ’53 (penalti) pentru FCSB şi Carlos Fortes ’63 pentru oaspeţi.