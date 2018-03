Este oficial: Viorica Dăncilă ţinteşte nr.2 în PSD, cu sprijinul Gabrielei Firea

Organizatia PSD Bucuresti-Ilfov a votat, miercuri seară, în Biroul Permanent comun, pentru susţinerea premierului Viorica Dăncilă pentru functia de preşedinte executiv.

În acelaşi document se mai anunţă sprijinul pentru candidatura lui Marian Neacşu, secretar general al PSD, la aceeaşi funcţie.

Gabriela Firea, preşedinte organizaţiei PSD Ilfov şi presedinte interimar al PSD Bucureşti, mai afirmă că "Personal, o sustin pe doamna prim-ministru Viorica Dancila pentru functia de presedinte executiv, pentru a da coerenta si stabilitate actului de guvernare si pentru o colaborare eficienta intre guvern si partid. Doamna Dancila are calitati reale de lider: este diplomata, empatica, stie sa organizeze echipe de lucru si sa aduca eficienta si rigoare, atat in decizia politica, precum si in cea guvernamentala.”

De asemnea, oragnizaţia condusă de Gabriela Firea îşi exprimă "sustinere si incredere pentru presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, precum şi convingerea că numai prin menţinerea unitatii, continuitatii, echilibrului si coerentei in deciziile si actiunile sale politice, PSD va reusi să-şi indeplineasca obiectivul major: asigurarea climatului politic pentru indeplinirea integralaa programului de guvernare."