Cozmin Gușă: "Tăriceanu, emasculat politic". Despre Rareș Bogdan și Orban: "Joc de tip lover boy"

Cozmin Gușă în studioul Realitatea TV. Foto: Cristian Otopeanu

Consultantul politic Cozmin Gușă a explicat amplu situația politică actuală și s-a referit în special la moțiunea de cenzură care se pregătește împotriva Guvernului.

"S-a intamplat ceea ce era preconizat să se intample, pentru ca in urma unui joc fals, nici nu avea cum sa se intample altceva. USR incearca disperat sa uzurpeze pozitia PNL, care sunt primii care au dat tonul motiunii de cenzura, prin mesaje publice si prin negocieri.

A fost un joc de tip politicianist al unui partid care pretinde ca aduce o noua politica, dar asta este o alta dezamagire, legata de multe alte dezamagiri din ultima vreme cu oamenii politici asa-zis reformisti sau tineri.

Ca intelegem ce se intampla, de aceea facem si emisiunile de weekend, in acest joc cu motiunea este tot o radacina de tip electoral. Daca s-a inceput de la un joc de-a soarecele si pisica intre Iohannis si Dancila, in care erau interesati sa-si polarizeze electoratele, in ultima saptamana, liberalii aproape ca s-au convins ca pot sa-si instaleze un guvern condus de Ludovic Orban, inaintea prezidentialelor. De aici, acest joc foarte serios, foarte dur in subteran.

USR acum incearca prin gesturi de imagine sa arate ca si ei vor sa-i dea jos pe PSD-isti. Asta este prea putin deocamdata si nu confera siguranta pentru liberalii care vor sa stranga semnaturi, catre 250 pentru siguranta. Liberalii, practic, au ramas singuri pe acest rol. UDMR mai vad ei, ALDE si PRO Romania nu sunt niste parteneri comozi pentru Ludovic Orban, tocmai pentru ca sunt partide mici, conduse de lideri ambitiosi, care stiu sa negocieze", a explicat Cozmin Gușă, la Realitatea TV.

Apoi a continuat: "Este un joc de imagine intre Ludovic Orban si Rares Bogdan, pe care l-am vazut in ultimele 72 de ore. Singurul partener pe care se bazeaza liberalii este PMP-ul.

Pornesc de la evolutia lui Tariceanu de aseara de la Denise Rifai, de la Legile Puterii. A fost o evolutie de om politic timorat, emasculat. A fost emasculat din punct de vedere politic si nu mai vrea nimic. Nu mai vrea nici la senat, nici sa intre la guvernare. Un partid care s-a format si s-a antrenat pe guvernare. Este intr-o situatie de potential politic minim, destul de disperat si confuz. Din punct de vedere politic, cineva l-a emasculat. Sebastian Vladescu, acuzat de DNA, se presupune ca ar fi fost cel care l-a dat in primire pe Tariceanu. Putem sa avem un tablou mai amplu. Practic, Rares Bogdan vorbeste public ceea ce Ludovic Orban nu isi permite sa vorbeasca public".

"Ludovic Orban si Rares Bogdan joaca o sceneta de tip lover boy, metoda prin care sunt recrutate fetele de moravuri usoare, ca tot am vazut imaginile de la Caracal. Cam asta e mesajul pe care Rares Bogdan l-a dat atat lui Tariceanu, cat si lui Ponta: nu va primim la guvernare, dar va prostituati, dati jos guvernul Dancila in folosul nostru si... nu veniti la guvernare, dar asta este viata. Ati stat pana acum la guvernare, acum guvernam singuri, doar noi, cel putin un an de zile", a mai afirmat patronul Realitatea TV.

