Cozmin Guşă, despre ADEVĂRATUL MOTIV al vizitei lui Iohannis în SUA: "Vizita e dorită de America"

Cozmin Guşă a fost invitatul lui Octavian Hoandră, în emisiunea Realitatea Românească de la Realitatea TV, unde a comentat cele mai importante evenimente ale săptămânii pentru România, pe primul loc fiind apropiata vizită a lui Klaus Iohannis în SUA şi întâlnirea preşedintelui României cu preşedintele Donald Trump, în Biroul Oval de la Casa Albă.

Cozmin Guşă a vorbit, din postura preşedintelui Federaţiei Române de Judo, de cel mai mare eveniment al Anului, care are loc la Sala Polivalentă din Bucureşti, sâmbătă 3 şi duminică 4 iunie, începând cu orele 10 dimineaţa şi la care intrarea va fi liberă, fiind aşteptaţi toţi iubitorii acestui sport.

"Judo şi alte sporturi importante din România sunt tot mai puţin mediatizate, tot ce e facil prinde la public, sporturile cu filosofie nu prea au şansă.

Organizăm cea mai mare competiţie de Judo din România, una dintre cele mai importante în plan european şi mondial. Timp de trei zile, două de competiţie şi una, vineri, înaintea competiţiei, România e capitala mondială a Judo-ului.

Sperăm ca sportivii să ne aducă mari satisfacţii. Avem câteva sportive, campioane europene, care sunt accidentate, din păcate. Andreea Chiţu a suferit o accidentare în urmă cu două săptămâni, înseamnă câteva luni de pauză şi ratarea Campionatului de la Budapesta, unde era favorită. Loredana Ohâi şi Ştefania Dobre sunt şi ele în recuperare.

Monica Ungureanu are prima şansă să câştige Aurul, la această competiţie", spune Guşă.

Cozmin Guşă: "Această vizită e dorită de SUA"

Analistul politic Cozmin Guşă a vorbit despre importanţa vizitei preşedintelui Klaus Iohannis în SUA şi cui i se datorează acest eveniment care poate avea o importanţă covârşitoare pentru România.

"Treaba aceasta este strict conjuncturală, a apărut dintr-o confluenţă a unor întâmplări, existând şi multe nume celebre care se laudă cu aportul lor.

Nu vreau să devoalez personajele importante care susţin că au un merit, dar spectacolul este total şi ne dăm seama cât de mare este lichelismul. Poate fi şi un eşec, e o oportunitate uriaşă pentru România şi Klaus Iohannis şi se poate transforma, ca un bumerang, într-un element împotriva lui Iohannis sau a ţării.

Suntem o ţară pe o falie tectonică: plăcile pot intra în coliziune sau nu. Felul în care vom juca, formal şi informal este foarte important şi ţine mult de noi. SUA e într-o mare tulburare şi reinventare internă.

Diplomaţia românească nu are niciun merit în această vizită, indiferent ce ar zice oricine. Aaa, că unii au făcut eforturi, că ambasadorul George Maior a scris scrisori, că altcineva o fi vorbit cine ştie unde....n-a avut nicio influenţă. E o vizită dorită de SUA.

Inspiraţia lui Iohannis de a nu intra în corul criticilor lui Trump la ultima întâlnire a liderilor NATO a fost determinantă. SUA e în stare de alarmă, contează şi nu contează că s-a întors din Lumea Arabă cu contracte în valoare de sute de miliarde, nu e o sumă atât de mare pentru SUA. Mult mai important este jocul de anduranţă şi jocul geopolitic legat de prestigiu şi alianţe ", explică Cozmin Guşă.

Consultantul politic a oferit şi un exemplu, cel al unei instituţii media: "Realitatea TV face audienţă datorită prestigiului. La fel e şi cu o mare putere. Când rişti să pierzi prestigiul şi alianţele în Europa, creuzetul gândirii mondiale deocamdată, ştii că cine pierde Europa pierde dominaţia mondială. De aceea e atât de multă concurenţă pe Europa: de aceea Rusia e atât de atentă la Europa, de aceea China vrea să desanteze Europa şi altfel decât până acum, nu doar prin exportul produselor, ci şi altfel, pe teren".

Astfel, România ar trebui să se poziţioneze astfel, crede Cozmin Guşă, iar cei care îl sfătuiesc pe Klaus Iohannis ar trebui să ştie lucrul acesta: "Poziţionarea noastră trebuie să ţină seama de nevoia SUA de a-şi acoperi flancul estic şi altfel decât militar. O ţară de frontieră ca România nu poate fi acoperită doar militar şi să reziste, nu se poate acoperi doar cu 2% din PIB, ci cu multe alte parteneriate care să ne facă puternici, predictibili, cu o voce care să se facă remarcată şi să se poată impune. Dacă ai un partener, el se gândeşte la tine, să devii mai puternic, pentru a putea juca mai bine parteneriatul vostru în zonă.



SUA nu joacă ele însele în zone îndepărtate, joacă prin parteneri. Trebuie să fie conştiinţa la nivelul SUA, că dacă vor să joace pe această falie, între spaţiul euroatlantic şi euroasiatic, trebuie să o facă prin parteneri puternici.

Deocamdată, la Marea Neagră şi pe Prut, partenerul e România, care e un partener slab. Pentru că e dezagregată, pentru că are o politică cum o are, pentru că şi-a pierdut mare parte din calitatea de producţie, pentru că noi n-am ştiut cum să punem bine problema prin liderii noştri şi nu am spus că avem nevoi din rolul de gardian pe care îl îndeplinim. Ce va face Klaus Iohannis rămâne de văzut. Mi s-a părut atitudinea bizară la Summit, de necomentat şi bine am făcut", a spus Cozmin Guşă.

Vizitele internaţionale ale lui Donald Trump, un eşec. Influenţa retragerii SUA din Acordul de Mediu

Analistul politic Cozmin Guşă crede că de acum începe partea grea pentru ţara noastră. Acesta a explicat: "În acest creuzet al tendinţelor şi intenţiilor, trebuie să nimereşti bine, să ghiceşti intenţiile interlocutorului, care este preşedintele SUA. Vizita sa la G7, în Israel, totul a fost un eşec. Ultimul anunţ că nu va muta Ambasada Sua de la Tel Aviv la Ierusalim, a provocat o furtună în Israel, pentru că a fost o promisiune electorală. Şi acel front tremură.

Ce să mai vorbesc de acea furtună stârnită în mijlocul a 200 de ţări, Acordul de Mediu de la Paris. Nu se poate să ne facem că nu înţelegem importanţa lor. (...) Trebuie să ne gândim că mai sunt zeci de lideri inteligenţi, adaptaţi vremurilor, care vor dezaproba declaraţia lui Trump de a ieşi din Acord, pe lângă Merkel şi Macron. Liderul acordului de negociere a dispoziţiilor de mediu a fost SUA".

Rolul Ungariei şi rolul României

Consultantul politic Cozmin Guşă a vorbit despre rolul pe care îl poate juca ţara noastră, comentând şi rolul jucat de ţara vecină, Ungaria.

"Viktor Orban e un lider inteligent care a ştiut să îşi poziţioneze ţara pe toate planurile bine, într-un mod profitabil. Că nu ne place sau nu nouă, că e antiromân se ştie....e totuşi un lider inteligent. Este ca şi în cazul femeilor, dacă vrei: o femeie harnică şi corectă e în regulă, dar dacă apare şi o femeie foarte frumoasă, o lasă în umbră pe prima. România e o ţară mai frumoasă, din punct de vedere al geopoliticii. E o ţară mai ofertantă: are această poziţie, această deschidere...lasă alte ţări ofertante în urmă. Dacă vorbim de fete de măritat e mult mai căutată decât Ungaria. Dar nu înseamnă că Ungaria nu e un jucător, doar că este un jucător intermediar: mulţi îl consideră pe Orban un mesager al Rusiei către SUA. Dar rolul de mesager nu e unul care îţi dă posibilitatea să te exprimi sau să ceri, ci doar să participi", spune Guşă.

Analistul a vorbit şi de rolul ţării noastre: "România are altfel de rol, pe care noi nu l-am jucat până acum. Băsescu e un demn precursor al lui Iliescu şi Constantinescu, am avut mămăligi de preşedinţi şi premieri. Ei n-au înţeles că reprezintă o ţară cu o anumită fibră, cu o anumită vână, nu propria lor persoană, cu dosarele lor ştiute şi neştiute, de care se temeau.

Iliescu a trăit sub spectrul dosarului de la KGB, de care SUA ştia, că a fost un lider post comunist cu defecte, cu minciuna Revoluţiei din 1989 pe care nu a îndrăznit să o mărturisească niciodată.

Băsescu cu corupţia lui....acele suspendări chiar s-ar fi întâmplat. Sunt curios când vor vorbi liderii români despre prima suspendare şi jocul Ambasadorului SUA la Bucureşti, care i-a pus cu botul pe labe pe acei lideri ai suspendării".

Care e maximul pe care îl poate obţine Iohannis de la SUA

Invitat în emisiunea Realitatea Românească, Cozmin Guşă a vorbit despre ce ar putea obţine preşedintele Klaus Iohannis pentru România, după vizita în SUA.

"Klaus Iohannis nu are echipă şi nu are nici măcar o simulare de echipă politică. Ce poate face, maxim, e să pună bazele unui parteneriat reciproc avantajos cu SUA care să genereze nişte mişcări impuse şi precise. Care sunt aceste beneficii: politica de apărare comună şi parteneriate economice solide, nu "călărirea" Fondului Proprietatea de interpuşi ai SUA, nu speculaţii pe bursă, ci investiţii directe, gen Ford. Aceste parteneriate, care vor merge, în final, şi în parteneriatele reciproc avantajoase din energie, ele trebuie să însemne ceva. Nu putem avea parteneriate în care ei, americanii sau alţii, exploatează gazele sau petrolul, redevenţele sunt minuscule şi marele profit se duce în altă parte. E nevoie de parteneriate, ca să avem şi noi procente, aşa va creşte bugetul ţării.

Potenţialul ascuns energetic al României este foarte mare. L-ai avut invitat săptămânile trecute pe un tânăr care nu a ştiu să explice bine potenţialul ţării", consideră Cozmin Guşă.

