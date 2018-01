Cozmin Gușă:"Ambasadoarea Olandei putea să recunoască prietenia cu familia Iordache, decât să mintă"

Cozmin Gușă a comentat declarațiile ambasadoarei Olandei, Stella Ronner Grubacic, care a negat prietenia cu familia lui Nelu Iordache. Consultantul politic susține că ea putea să-și asume calitatea de prietenă cu familia Iordache, decât să ”mintă”.

”Doamna ambasador acționează cum acționează o mare parte din parlamentarii majorității. Are o foarte mare ușurință de a minți în fața unei evidențe. Putea să-și asume această calitate de prietenă de familie cu familia respectivului Iordache, care este judecat, decât să mintă în acest fel”, susține analistul Cozmin Gușă.

Totodată, analistul Cozmin Gușă susține că situația aceasta este ”o palmă” dată diplomației olandeze.

”Asta este o palmă dată diplomației olandeze, care tot timpul s-a încăpățânat să ne dea lecții. Cunosc bine Olanda, nu este în poziția să ne dea lecții, din păcate. Aproape de trei ani de zile mă duc pe acolo, că am copilul student la Rotterdam și văd ce se întâmplă, și sunt atent, cunosc lume și această doamnă ambasador ne-a arătat fața urâtă a Olandei. Față pe care am văzut-o și noi în demersurile noastre internaționale, atunci când ne-a blocat fără motiv, dar cu un mare interes legat de afacerile pe care le-a făcut de-a lungul timpului și care nu vrea să-i fie puse sub potențialul unor diminuări de profit. Le place așa bogați, influenți și puternici!”, a conchis Gușă.