Cel mai brutal mercur retrograd din 2018? Cum te afectează în funcție de zodie

Cum atragi norocul, pe Mercur retrograd, în funcție de zodia ta

Ultimul si cel de-al treilea ciclu de Mercur retrograd pe 2018 a inceput deja de cateva zile si va dura pana pe 6 decembrie, aproximativ.

Este din nou acea perioada din an in care trebuie sa fim atenti la mai multe apecte din cauza lui Mercur retrograd. Daca impingem lucrurile inainte la

viteza obisnuita nu este o idee prea buna. Este timpul sa incetinim motoarele si sa facem activitati ce incep cu RE: revizuim, revedem, refacem, revizitam.

Ce anume mai exact ? Mercur retrograd are loc acum intr-un semn de foc, in Sagetator, iar cand se intampla asta, trece la revizuit viziunea ta de viata pe un anumit domeniu. Care iti sunt asteptarile de la viitor ? Te simti cu speranta sau lipsit de putere ? Daca este ultimul caz, este

timpul sa iti descoperi izvorul sperantei tale. Uita-te in urma, incearca sa vezi ce s-a intamplat

care ti-a cam diminuat speranta si bucuria. Acum poti reface o decizie gresita. Poti decide diferit.

Poti alege sa crezi in altceva care iti da bucurie. Poti decide ca vei actiona diferit pe un anumit

domeniu.

Asa vei decide ce este important pentru tine si sa incepi cu speranta innoita planurile noi de

viitor, mai ales pe cele pe care ti le vei propune la trecerea dintre ani !



Amana cumparaturile pana dupa 7 decembrie, pentru ca Mercur retrograd nu este perioada ideala

pentru shopping.



Focuseaza-te cu ritm lent pe acele aspecte de viata in care nu mai ai

bucuria de viata a Sagetatorului, ca sa refaci tot ce e de refacut. Despre

asta este vorba acum.

Important de retinut este ca acest Mercur retrograd in Sagetator este in ceea ce se numeste

“detrimentul sau”. Amplasarea in detriment este exact ca un copil capricios ce face scene de

nervi in magazinul alimentar. De fapt, el actioneaza nepotrivit la momentul nepotrivit si in locul

nepotrivit.



Acest lucru se intampla pentru ca Sagetatorul este opus Gemenilor iar Mercur conduce Gemenii.

Sagetatorul este si in cuadratura cu Fecioara care si ea este condusa de Mercur. Asa cum putem

vedea, Mercur in Sagetator se afla in aspecte nefavorabile prins in opozitie si cuadratura (aspecte

tensionate) cu zodiile conduse de Mercur !



La ce sa fii foarte atent in continuare in viata ta pana pe 7 decembrie

2018 in functie de zodie ?



Mercur retrograd iti aduce o oportunitate sa revizitezi si indrepti aspecte intr-un anumit domeniu

din viata ta. In care ?



Mercur retrograd noiembrie 2018. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

In acest retrograd, unele din planurile tale de calatorie pot fi date peste cap, pentru ca Mercur va

ocupa casa a 9 a de calatorii si aventuri pentru tine. Cel mai bun lucru de facut este sa pui in

amanare planurile foarte mari pe care le ai, precum si calatoriile legendare si mai bine focuseaza-

te pe intelepciunea din interiorul tau care este in continua crestere daca o hranesti. Cea mai

semnificativa experienta sociala pe care o ai sub acest Mercur retrograd este INTROSPECTIA.





Mercur retrograd noiembrie 2018. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Atunci cand Mercur este retrograd in casa a 8 a a sexualitatii interioare precum si a resurselor

impartite, perioadele sexy nu mai sunt chiar asa de sexy. Deasemenea, pot aparea la lumina

aspecte ce tin de angajamente financiare comune pe care le ai, ca sa le revezi si sa decizi daca

este ceea ce vrei in continuare. Nu forta nicio obligatie de natura inima. In schimb, petrece-ti

timpul platindu-ti datorii pe care le ai la cineva.



Mercur retrograd noiembrie 2018. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Exista anumite “sanse” ca acest Mercur retrograd sa aiba planuri de a pune putina drama in

relatiile tale. Planeta trece prin casa ta a 7 a a parteneriatelor si asocierilor si iti arata in ce feluri

se pot amplifica neintelegerile. Nu trebuie sa te implici in niciun conflict si sa nu lasi pe vreunul

sa te doboare. Asadar, este o excelenta oportunitate sa vezi cum nu apar conflictele si asta pentru

ca ai dezvoltat in tine empatia, compromisul si rabdarea.

