Andreea Marin: Mi-au scos 800 de g de tumoră, doi pumni de celule crescute haotic

Andreea Marin a trecut prin clipe dificile, în urmă cu aproape un an, când s-a trezit în fața unei situații greu de gestionat pentru oricine: suspiciunea unui cancer.

Vedeta și-a deschis inima și a povestit, pentru prima data, despre drama care i-ar fi putut schimba radical viața.



"Am trecut printr-o bopsie. Am fost unul dintre pacienţii norocoşi. Am avut doar de extirpat ceva. Alţii nu sunt aşa norocoşi. Eu sunt un om puternic, mă ştiţi doar, dar aşa e, aşteptarea te omoară. E greu de descris în cuvinte ce simţi în acele momente, până vine rezultatul. Mi-au scos doi pumni de celule crescute haotic pe corpul meu. 800 de grame de tumoră. Aveam cocoaşa aceea în spate, care crescuse din senin", a povestit Andreea Marin, pentru click.ro.