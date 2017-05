5 bărbaţi din zodiac care fură femeile altora

Un angajament într-o relaţie poate fi, pentru anumite persoane, ceva sfânt, însă sunt și oameni pentru care nu contează sentimentele cuva, ci luptă pentru a obține ce-şi doresc, chiar dacă trebuie să treacă peste principii și chiar dacă trebuie să se joace cu viața semenilor lor.

Este și cazul a cinci bărbaţi din zodiac care trec peste orice, pentru a avea femeia pe care şi-o doresc.



Iată cine este mai predispus să distrugă relaţiile altora.



Taur



În ciuda firii lui tăcute şi calme, bărbatul Taur este preseverent în a obţine ce-şi doreşte. Pe de o parte, are un simţ practic, realist, pe de altă parte, emană senzualitate şi blândeţe, adică exact ce-şi doreşte o femeie. Din multe puncte de vedere, Taurul poate fi partenerul perfect.



Fiind semn de pământ, atunci când întâlneşte persoana pe care o consideră potrivită pentru el, nu mai stă pe gânduri şi trece la acţiune, îndepărtând orice obstacol din calea lui cu forţa lui nemăsurată. Chiar dacă ulterior poate realiza că nu are gânduri serioase cu aceasta.



Balanţa



Bărbatul din Balanţă este perfecţionist şi găseşte răspunsuri pentru orice problemă. Deşi, la prima vedere, poate fi destul de ursuz, din moment ce ai fost prinsă de farmecul unui astfel de bărbat, cu greu mai ieşi, întrucât are pregătite toate argumentele la îndemână pentru a te face să rămâi lângă el cu orice preţ, chiar fiind într-o relaţie cu altcineva.



Comportamentul lui poate fi uneori destul de confuz şi sub comportamentul aparent rece şi practic se poate ascunde cea mai dulce fiinţă care te cucereşte fără să clipească. Pentru el, dragostea este mai presus de orice alt lucru şi se va folosi de orice truc pentru a te aduce lângă el.



Atunci când este atins de pasiunea pentru o femeie, poate fi un amant foarte bun care să te cucerească, deşi poate nu eşti disponibilă pentru o astfel de legătură în acel moment.



