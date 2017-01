Cei mai buni bărbaţi la pat, în funcţie de zodie. O noapte alături de ei îţi va schimba viaţa

Te-ai întrebat vreodată care sunt cei mai virili bărbaţi ai zodiacului? Ei bine, se pare că în top sunt Berbecii şi Racii. Află mai jos ce-i face să fie atât de irezistibili şi pricepuţi în pat!

Barbatul Berbec

Isi epuizeaza partenera Berbecul stie perfect ce isi doreste in materie de sex. O fire vulcanica si plina de energie, transforma orice experienta sexuala intr-un maraton. Nu tine foarte mult la eticheta, dar nici la preludiu, asa ca de multe ori va trece repede la actiune.

Barbatul Rac

Este foarte pretentios, asa ca daca ajungi in patul lui poti sa te simti norocoasa. In plus, sexul cu acest nativ este cu adevarat exploziv. Inhibitiile nu isi au locul, pentru ca va sti, cu siguranta, cum sa te faca sa te simti sexy.

Barbatul Fecioara

Chiar daca pare sensibil si timid la prima vedere, barbatul Fecioara se transforma intr-o bestie in dormitor. Poate fi catalogat, in mod rautacios, drept obsedat sexual, pentru ca libidoul lui nu poate fi potolit cu una, cu doua. Ar face orice sa ajunga la orgasm, dar se concentreaza la fel de puternic si pe placerea partenerei.

Barbatul Balanta

O femeie frumoasa il poate transforma usor pe barbatul Balanta din gentlemanul care ii deschide usa, intr-o fiara care ii rupe rochia cand ajung in dormitor. Din acest motiv, ai putea sa il surprinzi cu o lenjerie delicata pe sub pardesiu, in loc de rochia ta preferata. Pentru el, sexul este foarte important, iar satisfacerea partenerei este o prioritate.

Barbatul Scorpion

Fiind unul dintre cei mai sexuali nativi ai zodiacului, nu exista nimic ce barbatul Scorpion nu ar face in dormitor. Si culmea, este expert in toate. Cunoaste punctele erogene feminine mai bine decat oricine altcineva si se pricepe de minune sa satisfaca o femeie.

Sursa: kfetele.ro