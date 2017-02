Tânăr bătut cu bestialitate de doi cerşetori în plină stradă, pentru că a refuzat să le dea bani

Un tânăr din Marea Britanie a fost lovit în plină stradă de doi cerşetori şi a suferit leziuni grave, deoarece a refuzat să le dea bani.

Keith Newbold se îndrepta spre casă după o noapte cu prietenii, moment în care s-a oprit la un bancomat pentru a scoate bani.

Atunci a fost momentul în care cei doi cerşetori l-au abordat şi au început să-i ceară bani. Bărbatul i-a refuzat însă, moment în care aceştia au devenit violenţi.

Keith a fost doborât la pământ şi a fost lovit cu pumnii şi picioarele şi a fost înjunghiat de şase ori.

"Ceea ce m-a îngrozit cel mai tare a fost faptul că am fost înjunghiat. Am vrut să ajung cât mai repede undeva în siguranţă. Am simţit că viaţa mea e în pericol când am văzut cum sângerez", a povestit victima poliţiştilor, potrivit The Sun.

Atacatorii i-au furat rucsacul şi cardul bărbatului şi l-au lăsat plin de sânge pe trotuar.