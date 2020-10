Vremea 14 octombrie - Cod galben - Frig, vânt și fenomene extreme

Meteorologii mentin alerta de vreme rea pana in aceasta seara la ora 18. Asadar, de aseara, stim ca a intrat sub incedenta codului galben, Maramureșul, cea mai mare parte a Crișanei și nord-vestul Transilvaniei, unde vantul va atinge la rafala 55...65 km/h. Prin urmare, valorile termice vor fi în general apropiate de cele normale pentru mijlocul lunii octombrie, astfel temperaturile maxime se vor încadra între 12...13 grade în estul Transilvaniei şi 19...20 de grade în estul Munteniei şi în Dobrogea. Cerul va fi variabil, cu înnorãri temporare în regiunile nord-vestice, unde pe spaţii mici va ploua slab, iar pe crestele montane aferente vor mai fi precipitaţii sub forma de lapoviaã şi ninsoare.***

In Bucuresti, valorile termice vor fi apropiate de cele normale. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maxima va fi de 17...18 grade.***

La munte, vremea va fi rece. Cerul va fi variabil, cu înnorari temporare ziua în masivele nordice, iar spre sfârşitul intervalului şi în cele sud-vestice, unde trecator va ploua slab. Totodata, pe parcursul zilei, în zona înalta a Carpaţilor Orientali şi a Munţilor Apuseni vor mai fi precipitaţii sub forma de lapoviţa şi ninsoare. În special în prima parte a intervalului vor mai fi intensificari ale vântului, care va sufla tare cu peste 90...100 km/h. Vor fi...