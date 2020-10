Cod galben în patru județe - Avertismentul autorităților

Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), până la ora 9:00, în mai multe localităţi din judeţele Brăila, Ialomiţa şi Buzău se va semnala ceaţă care reduce vizibilitatea, local, sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.



De asemenea, până la ora 10:00, ceaţa şi vizibilitatea redusă sub 200 de metri va persista în mai multe zone din judeţul Galaţi.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.