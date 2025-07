În lipsa unor precizări oficiale despre starea de sănătate a lui Donald Trump, imaginile video analizate de medici consultați de Daily Mail au adus în discuție o serie de ipoteze. Vehiculată ca o posibilitate, o simplă vânătaie sau urmare a unei proceduri minore a fost descrisă de urologul Boback Berookhim:

„Cel mai probabil are o echimoză — o vânătaie — și echipa sa încearcă să o mascheze”, a explicat Berookhim. „Poate fi ceva banal, de la o procedură de rutină.”

La 79 de ani, Donald Trump ocupă poziția de al doilea cel mai în vârstă președinte din istoria Statelor Unite, iar specialiștii medicali subliniază că, odată cu trecerea anilor, pielea își pierde elasticitatea, iar capilarele devin mai fragile. Chiar și o simplă atingere sau o strângere de mână pot lăsa urme roșiatice sau violet.

Poze cu pata de pe mâna lui Trump au început să circule pe rețelele de socializare cu comentarii de genul „Nu își tratează bine diabetul de tip II”

It’s a bruise from an IV. He’s not well. He’s not treating his type II diabetes. pic.twitter.com/MYtXWiR8oS

Purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt a ales să ofere o variantă simbolică despre apariția semnelor pe pielea fostului președinte:

„Președintele Trump este un om al poporului și întâlnește mai mulți americani și le strânge mâna mai des decât orice alt lider din istorie”, a afirmat ea într-un comunicat.

Pe de altă parte, medicul Neal Patel a considerat explicația insuficientă, cu referire la faptul că astfel de urme au fost remarcate și în alte apariții publice ale lui Trump:

„Nu este prima dată când vedem astfel de urme. Din experiența mea, e mult mai probabil să fie rezultatul unei proceduri medicale, nu de la simple strângeri de mână.”

