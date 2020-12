Ședință de URGENȚĂ la Prefectura Capitalei: Se pregătesc NOI restricții în piețe

Vorbim despre o intalnire importanta care va avea loc astazi la Prefectura Municipilui Bucuresti, o intalnire la care vor participa prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, subprefectii, dar si reprezentantii pietelor bucurestene.

Autoritatile vor discuta mai multe masuri care ar putea fi implementate in piete pentru acs e apropie Sarbatorile de iarna si cu siguranta ca pietele vor fi din ce in ce mai aglomerate.

In cadrul intalnirii de astazi s-ar putea decide, in primul rand, restrictionarea accesului clientilor in piete, adica oamenii nu vor mai avea voie sa intre toti odata, și asta pentru a se evita aglomeratia. Mai apoi, ar putea fi sporit numarul de angajati din piete, in asa fel incat acestia sa-i supravegheze pe clienti pentru ca sa respecte toate masurile de protectie impotriva COVID-19.

In plus, ne asteptam ca in perioada urmatoare sa fie din ce in ce mai multe controale in piete. Acest lucru a fost deja declarat de autoritati. Va reamintim ca pietele au fost inchise, apoi s-a revenit asupra acestei decizii, fiind deschise in urma cu aproximativ o saptamana.

Riscul de infectare in aceste locuri este destul de ridicat, si asta pentru ca acolo se creaza aglomeratii, plus ca toata lumea plateste cu bani cash cumparaturile.