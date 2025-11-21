Conflictul a izbucnit după ce Consiliul Local a decis eliminarea unor tarife și reducerea unor costuri considerate nejustificate. Aceste sume erau supraevaluate de către compania de salubritate. Chiar și procurorii Direcției Naționale Anticorupție au confirmat într-un dosar aflat în cercetare că au existat practici ilegale în cadrul acestei companii.

În prezent, multe dintre arterele importante din Capitală sunt pline de saci și resturi menajere care nu au mai fost colectate de zile întregi. Situația este interpretată ca o formă de presiune asupra administrației locale, în contextul negocierilor pentru reînnoirea contractului de salubritate.

La inceputul acestei săptămâni operatorul de salubritate a declarat ca va reduce serviciile de preluare a gunoiului. Începând de marți seară, compania Romprest a diminuat atât cantitatea de deșeuri colectată, cât și alte servicii pe care le prestează pentru administrația Sectorului 1 al Capitalei.

Crize repetate în Sectorul 1

Această criză nu este o premieră. Probleme similare au apărut și în anii trecuți, inclusiv în perioada mandatului fostului primar Clotilde Armand, când gunoaiele au rămas pe străzi timp îndelungat din cauza disputelor cu operatorul.

Anchete și acuzații de corupție

Mai mulți acționari ai companiei Romprest sunt cercetați de DNA pentru un prejudiciu estimat la 200 de milioane de euro. Procurorii investighează modul în care „mafia gunoaielor” ar fi afectat bugetul Sectorului 1 prin contracte și tarife abuzive.

