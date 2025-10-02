"Suntem invadați de organizații infracționale din țări terțe, în particular chinezești. Organizațiile infracționale au adus frauda cu TVA și frauda vamală la o scară industrială", a subliniat Kovesi într-o conferință de presă.



"Credeți că doar traficul de droguri este violent? Acum nu doar el", a afirmat ea, denunțând "indivizi foarte periculoși care planifică crime pentru motive legate de fraude cu TVA și vamale".



În luna septembrie, Parchetul European a anunțat cea mai mare confiscare de containere efectuată vreodată în Uniunea Europeană, în portul Pireu (Grecia), în valoare de cel puțin 250 de milioane de euro. Astfel, au fost confiscate 2.435 de containere, încărcate în principal cu biciclete electrice, produse textile și încălțăminte.



Șase persoane, printre care doi agenți vamali, au fost arestate în cadrul "operațiunii Calypso", fiind acuzate de fraude vamale și fraude cu TVA legate de mărfuri ce intrau în UE prin portul Pireu, cel mai mare din Grecia.

Kovesi: Frauda cu TVA este mai profitabilă decât traficul de persoane și de droguri. În România, mafia italiană și chinezească se implică puternic



Mecanismul fraudulos dura de cel puțin opt ani, cauzând o pierdere estimată la cel puțin 350 de milioane de euro în taxe vamale și 450 de milioane de euro în TVA, potrivit Parchetului European.



Aceste rețele au "creat un ecosistem infracțional sprijinit de corupția funcționarilor vamali și fiscali, a comisarilor vamali și a personalului bancar. Trebuie să ripostăm" în fața acestor fraude masive, a subliniat Kovesi, citată de Agerpres.



Portul Pireu este deținut în majoritate de compania chineză Cosco.



Creat în 2021, Parchetul European (EPPO, Biroul Procurorului Public European) este o instituție independentă însărcinată cu investigarea, urmărirea penală și aducerea în fața justiției a infracțiunilor împotriva bugetului Uniunii Europene, cum ar fi fraude transfrontaliere cu TVA de peste 10 milioane de euro.



Fiecare stat participant are un procuror european în cadrul Colegiului EPPO la Luxemburg, care este prezidat de procurorul-șef european, funcție deținută în prezent de procuroarea română Laura Codruța Kovesi. De asemenea, fiecare stat participant are cel puțin doi procurori europeni delegați, care conduc investigații în țările lor.

Parchetul UE, condus de Laura Codruţa Kovesi, anchetează proiectele de reciclare din Grecia