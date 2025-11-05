Ce semnificație are indicatorul „Drum aglomerat”

Acest semn este amplasat în special pe autostrăzi, drumuri expres și șosele naționale intens circulate, acolo unde traficul este dens și există pericolul producerii de tamponări în lanț. El informează șoferii că urmează o zonă în care circulația se poate desfășura cu dificultate, iar viteza trebuie adaptată în consecință.

De multe ori, avertizarea apare și pe panourile electronice de deasupra benzilor de circulație, însoțită de mesaje precum „trafic intens” sau „reduceți viteza”.

Cum trebuie să reacționezi când vezi semnul

Când indicatorul „Drum aglomerat” este vizibil, primul pas este reducerea treptată a vitezei și păstrarea unei distanțe de siguranță corespunzătoare față de vehiculul din față. Este important să se evite frânările bruște, care pot provoca reacții în lanț din partea celorlalți participanți la trafic.

În situațiile în care traficul se oprește brusc, șoferii sunt sfătuiți să aprindă scurt luminile de avarie, pentru a-i avertiza pe cei din spate asupra pericolului. Conducerea calmă și atentă este esențială în astfel de momente, mai ales pe autostrăzi, unde vitezele sunt ridicate.

Unde apare cel mai frecvent indicatorul

Semnul „Drum aglomerat” este întâlnit cel mai des la intrările în marile orașe, în apropierea nodurilor rutiere sau pe segmentele de drum unde se formează frecvent coloane de mașini la orele de vârf. În multe cazuri, sistemele moderne de monitorizare a traficului transmit aceste avertismente automat, în funcție de fluxul de vehicule.

De ce este adesea ignorat

Mulți conducători auto nu iau în serios acest indicator, considerându-l doar o atenționare generală. Totuși, statisticile europene arată că aproximativ un sfert dintre accidentele în lanț sunt provocate de nerespectarea distanței minime între vehicule — exact pericolul pe care semnul „Drum aglomerat” încearcă să-l prevină.

Viteza neadaptată, neatenția și comportamentele agresive la volan fac ca acest avertisment să fie adesea ignorat, deși rolul său este crucial pentru evitarea accidentelor.

Indicatorul „Drum aglomerat” nu este doar un detaliu al infrastructurii rutiere — el poate salva vieți. Respectarea semnului și adaptarea comportamentului în trafic pot face diferența între o călătorie sigură și un incident grav.