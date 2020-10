Președinta Camerei Reprezentanților evaluează posibilitatea suspendării din funcție a lui Donald Trump. Nancy Pelosi a lansat procedura evaluării stării de sănătate a președintelui SUA

"Introducem legislaţia pentru crearea Comisiei referitoare la abilităţile prezidenţiale şi la delegarea prerogativelor şi atribuţiilor, organismul şi procedura necesare pentru invocarea Amendamentului 25 al Constituţiei SUA, pentru a permite Congresului să asigure conducerea efectivă şi neîntreruptă la cel mai înalt nivel al puterii executive", a declarat Nacy Pelosi.

Conform Mediafax, Nancy Pelosi susţine că procedura nu este îndreptată neapărat împotriva lui Donald Trump, sugerând că o astfel de comisie a Congresului poate deveni permanentă. "Procedura nu îl vizează pe preşedintele Trump. El se va confrunta cu evaluarea alegătorilor, dar actuala situaţie ne arată necesitatea de a crea o procedură pentru viitorii preşedinţi. Momentul este acum, deoarece oamenii vor să ştie", a subliniat Pelosi, conform CBS.

Preşedintele Camerei Reprezentanţilor anunţase că va demara procedurile legislative pentru crearea unei comisii speciale a Camerei Reprezentanţilor care să evalueze starea de sănătate a lui Donald Trump, bolnav de coronavirus, şi eventuala suspendare din funcţie a preşedintelui din cauza incapacităţii exercitării atribuţiilor, prin invocarea Amendamentului 25 al Constituţiei SUA. "Publicul trebuie să ştie care este starea de sănătate a preşedintelui", a declarat Nancy Pelosi, potrivit agenţiei Associated Press.

Preşedintele SUA a reacţionat imediat prin Twitter la iniţiativă. "Nebuna Nancy este cea care ar trebui să fie sub observaţie. Nu degeaba este numită nebună!, a comentat Donald Trump.

Tune in as @RepRaskin and I discuss the introduction of the Commission on Presidential Capacity to Discharge the Powers and Duties of Office Act. https://t.co/JuKDQg6Hqw