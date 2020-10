Donald Trump, taxat de un lider european: Temeți-vă de oameni cinici care dețin puterea și răspândesc minciuni despre coronavirus

Donald Trump le-a transmis americanilor să nu le fie teamă și să nu lase coronavirusul să le dicteze viața. Mesajul a fost transmis la foarte puțin timp de la externarea sa din spitalul militar din cauza îmbolnăvirii COVID-19. Liderul de la Casa Albă a anunțat printr-un mesaj pe Twitter că starea sa s-a stabilizat și că a primit permisiunea din partea medicilor de a pleca.

Donald Tusk, președinte al Partidului Popular European, a reacționat, marți dimineața, la aceste afirmații ale liderului de peste ocean.

„Nu vă temeți de COVID-19. Fie-vă frică de oameni cinici care dețin puterea și care răspândesc minciuni despre acest virus. Nu îi lăsați să vă domine viața”, a scris Tusk, marți, într-un mesaj pe Twitter.

Don’t be afraid of COVID. Be afraid of cynical powerful people spreading lies about it. Don’t let them dominate your life.