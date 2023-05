Ludovic Orban urmeaza sa ajunga luni dimineata la Sectia 17 de politie din Capitala pentru a depune plangere impotriva protestatarilor AUR.

Politicianul este suparat pe simpatizantii AUR si acuza ca a fost agresat in timplul mitiongului de saptamana trecuta, de la Parlament. In imaginile date publicitatii de mass media am vazut cum acesta a fost escortat de jandarmi.

Jandarmeria a informat ulterior, intr-un comunicat de presa, ca acestuia i s-ar fi pus la dispozitie lui Ludovic Orban o duba pentru a ajunge mai usor la poarta Senatului, insa acesta a refuzat.

liderul Fortei Dreptei Ludovic Orban a fost aproape linșat de protestatarii AUR la mitingul de la Palatul Parlamentului din 10 mai organizat ca reactie la Proiectul de lege privind separarea copilului de familiei. A fost nevoie de intervenția jandarmilor pentru a-l scoate pe fostul premier din mulțimea furioasă. Acesta a acuzat ca a fost scuipat, imbrancit si chiar lovit de protestari.

