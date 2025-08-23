Berbec

Ai chef de aventură, dar portofelul tău are chef de stat acasă. Azi e ziua perfectă să explorezi... frigiderul. Poate găsești acel iaurt misterios din 2022.

Taur

Universul îți trimite semne. Din păcate, toate sunt reclame la pizza. Nu te lăsa distras: azi poți face ceva măreț. Sau măcar să-ți speli cana de cafea.

Gemeni

Gemenii sunt plini de idei azi. Din păcate, 90% sunt despre cum să eviți responsabilitățile. Bravo! Creativitatea ta merită un premiu. Poate o siestă.

Rac

Emoțiile tale sunt ca vremea din București: schimbătoare și greu de prezis. Azi e o zi bună să te răsfeți. Sau să te plângi. Sau ambele.

Leu

Ești în centrul atenției, ca de obicei. Chiar și pisica ta pare să te admire. Profită de energie și fă ceva grandios. Sau postează un selfie cu #FeelingRoyal.

Fecioară

Ai planuri, liste, tabele și un Excel cu emoțiile tale. Dar azi... universul îți dă un bug. Lasă perfecțiunea și acceptă haosul. Sau măcar dezordinea din sertarul cu șosete.

Balanță

Azi oscilezi între „merit o pauză” și „trebuie să fiu productiv”. Spoiler: vei lua pauza. Și e ok. Chiar și balanțele au nevoie de echilibru... în pat.

Scorpion

Ai o privire pătrunzătoare și o replică tăioasă pregătită. Dar azi, lumea e prea ocupată cu TikTok. Relaxează-te. Poate chiar zâmbește. Nu doare.

Săgetător

Spiritul tău liber vrea să evadeze. Din păcate, doar până la Mega Image. Azi e ziua perfectă să visezi departe... și să revii cu o pungă de covrigei.

Capricorn

Ești serios, disciplinat și... puțin obosit. Azi, lasă ambițiile și fă ceva spontan. Cum ar fi să mănânci desert înainte de prânz. Revoluționar!

Vărsător

Ideile tale sunt geniale. Dar nimeni nu le înțelege. Azi, încearcă să explici ceva simplu. Cum ar fi cum funcționează un toaster. Sau dragostea. La alegere.

Pești

Ești visător, romantic și... ai uitat ce voiai să faci azi. Nu-i nimic. Universul te iubește oricum. Azi e ziua perfectă să te pierzi în gânduri. Sau în dulapul cu haine.