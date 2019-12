Fost președinte al CNAS trimis în judecată de DNA. "Sunt nevinovat!"

Dosarul său de candidatură a fost validat de comisia de concurs, iar în 16 decembrie urmează să-și prezinte proiectul de management, scrie G4Media.ro

Contactat de G4Media.ro, Marian Burcea a susținut că este nevinovat și că și-a „luat corvoada” de a deveni manager al spitalului, la rugămintea colegilor, care i-au spus că nu are cine altcineva să își asume această responsabilitate.

De altfel, Burcea, în vârstă de 63 de ani, este în prezent manager interimar al spitalului, numit în luna septembrie a acestui an de ministrul Sorina Pintea. Anterior, a ocupat funcție de director medical al spitalului.

Marian Burcea a precizat, pentru G4Media.ro, că dosarul în care este trimis în judecată este în camera preliminară de un an și jumătate și că, din punctul său de vedere, acesta va fi restituit procurorilor, pentru că „nu există nicio probă”. Burcea a spus că este învinuit pentru că, în 2017, în calitate de președinte al CNAS, i-ar fi „lăsat să fure pe unii care furau din 2014 și care erau supravegheați de SRI”.

„Înainte de nenorocirea aceasta, procurorul-șef al DNA de la acea vreme le-a cerut procurorilor, într-o ședință, să nu mai stea cu fundul pe dosare, și doamna Mirică m-a găsit pe mine”, a mai spus Burcea.

Marian Burcea a susținut că este „imoral” ceea ce i s-a întâmplat, că este nevinovat, „singura vină” fiind că a stat 100 de zile în funcția de președinte al CNAS, unde a acceptat să fie numit ca să ajute oameni. „M-am dus să ajut oameni, nu am luat o apă minerală de la nimeni. Dimpotrivă, am plătit eu din buzunar apă și cafea pentru protocol”, a adăugat acesta.

„Cine fură trebuie să plătească, dar nu un om care nu a făcut nimic. Toată cariera mea este fără pată, am mii de pacienți operați. Am 63 de ani, până acum nu am fost niciodată într-o sală de judecată”, a subliniat Burcea.

Întrebat dacă este moral să devină manager de spital în condițiile în care este trimis în judecată într-un caz de fraudare a banilor din sănătate, Marian Burcea a susținut că și-a depus candidatura la rugămintea colegilor.

„M-au rugat toți colegii, au spus că trebuie să fiu eu, că altfel nu are cine. (…) Nu sunt condamnat, nu știu dacă dosarul va ajunge în instanță. La rugămintea colegilor mi-am luat și această corvoadă”, a afirmat Burcea.

Întrebat de ce nu a așteptat totuși ca instanța să se pronunțe, Marian Burcea a replicat: „Dacă așteptam dosarul, dacă trece de camera preliminară, eu nu mai apuc”.

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au anunțat pe 13 iulie 2018 că Marian Burcea a fost trimis în judecată, alături de 90 de persoane, “în legătură cu desfășurarea de activități ilicite prin care sume de bani în valoare de peste 20 milioane lei (4,5 milioane euro) din fondurile Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București (C.S.A.M.B.) au fost fraudate prin decontarea nelegală a unor servicii de îngrijiri medicale la domiciliu fictive.”