Artistul, în vârstă de 27 de ani, „s-a prăbuşit pe scenă în timp ce cânta în concert" sâmbătă seara la Johannesburg, a declarat poliţia. Cauza morţii nu a fost încă stabilită şi urmează să aibă loc o autopsie.

În imaginile video de la concertul de sâmbătă seara, distribuite pe reţelele sociale, rapperul, cu microfonul în mână, se prăbuşeşte prima dată.

El se ridică şi continuă să cânte, însă se prăbuşeşte încă o dată puţin mai departe pe scenă, iar artiştii prezenţi alături de el în concert se grăbesc să-l ridice.

🇿🇦 Rapper Costa Titch dies suddenly performing on a scene. He was 27. pic.twitter.com/12IkBH28zJ