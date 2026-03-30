Cu monturi la ambele picioare s-a confruntat și Mihaela. Diagnosticul a fost stabilit în urmă cu șase ani, la Spitalul Clinic SANADOR, în urma unui consult de specialitate. Indicația de tratament stabilită chiar de atunci a fost intervenția chirurgicală. Pentru că simptomele nu o deranjau foarte tare, pacienta a tot amânat această operație pentru monturi.

Odată cu trecerea timpului însă, durerile au devenit tot mai mari, iar femeia nu mai putea să poarte nici pantofi sport și aproape că nu mai putea merge. Mai mult, durerile începuseră să o trezească noaptea, afectându-i calitatea vieții. În acest context, a decis să se programeze din nou la Dr. Codrin Huszar, medic primar ortopedie și traumatologie la Spitalul Clinic SANADOR, medicul care îi pusese inițial diagnosticul de monturi. În urma consultației, Mihaela a decis să se opereze mai întâi la piciorul drept.

Intervenția a fost realizată cu succes de Dr. Codrin Huszar, minim invaziv, fiind necesară implantarea a trei șuruburi mici, de mărimea unui pivot dentar. Recuperarea a fost una nesperat de ușoară pentru Mihaela, fapt care a determinat-o ca la o distanță de numai zece zile să se opereze și la piciorul stâng. Și în urma celei de-a doua operații, recuperarea a decurs la fel de ușor. După tratamentul chirurgical, pacienta a purtat gheată ortopedică timp de șase săptămâni, pentru o recuperare completă. Ulterior, a trecut din nou la încălțămintea obișnuită, dar fără tocuri pentru o perioadă. În prezent, se simte foarte bine și parcurge câte 10.000 de pași în fiecare zi.

