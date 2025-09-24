Sesizări clasate fără analiză de fond, bariere financiare și juridice pentru paceinți

Potrivit analizei FACIAS, Ministerul Sănătății a confirmat faptul că multe sesizări au fost închise fără a fi analizate pe fond. În 2023 au fost clasate 31 de sesizări, iar în 2024 alte 6, majoritatea din motive procedurale — pacienții nu au putut plăti onorariile experților sau nu au acceptat tarifele impuse.

De altfel, barierele financiare și lipsa de acces la justiție reprezintă două cauze pentru care instituțiile medicale și persoanele vizate reușesc să evite anchete profesionale și chiar dosare penale.

„Aceste bariere financiare fac mecanismul actual inaccesibil pentru mulți pacienți și reduc șansele ca faptele de malpraxis să fie examinate corect. Ajung să fie adevărate abuzuri nesoluționate la adresa pacienților”, avertizează FACIAS.

Datele pe județe și anii analizați

- în 2023, comisiile de malpraxis au avut pe rol 219 sesizări, dintre care 77 au fost soluționate. Doar 9 au fost confirmate ca malpraxis, în județele București (4), Cluj (1), Timiș (1) și Prahova (3).

- în zece județe nu a fost raportată nicio sesizare: Bistrița-Năsăud, Botoșani, Buzău, Caraș-Severin, Giurgiu, Ialomița, Maramureș, Sălaj, Sibiu și Vaslui.

- în 2024, au fost înregistrate 167 de plângeri, dintre care 63 au fost soluționate. Doar 6 au fost confirmate ca malpraxis, în județele Brașov, Constanța, Galați, Ilfov, Mehedinți și Vâlcea. Patru dintre aceste decizii au fost deja contestate în instanță.

Opt județe nu au raportat nicio sesizare în 2024: Alba, Botoșani, Dâmbovița, Harghita, Ialomița, Olt, Sălaj și Vrancea.

Solicitare de reformă urgentă

Fundația cere Ministerului Sănătății să inițieze de urgență o reformă a procedurii de soluționare a sesizărilor de malpraxis. Printre măsurile propuse se numără: