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Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Ovidiu Lipan Țăndărică, în premieră la Realitatea Plus - VIDEO
3 iun. 2026, 11:33
Podcast Realitatea PLUS / Ovidiu Lipan Țăndărică
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Ovidiu Lipan Țăndărică dezvăluie, în premieră la Podcasturile REALITATEA – „Ceva-n PLUS”, detalii spectaculoase despre fuga din România comunistă.
„Am scos difuzoarele, am intrat în boxe, le-am încercat, s-a pus o pânză neagră și, după aceea, Nicu a făcut proba cu noi înăuntru. A închis 40 de șuruburi, le-a deschis înapoi și, înainte de graniță, la Turnu Severin, am intrat în boxe. Și, pentru că în mașină aveam șunci bănățene, cârnați, niște blăni de lup netăbăcite, câinii ăia erau disperați, se învârteau în jurul mașinii. A ieșit bine!”
Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net, vineri, 5 iunie, de la ora 15:00.
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