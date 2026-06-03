ORA 18:00 - Ediție incendiară "Lupta pentru România", cu Nicoleta Cone

Trustul de casă al premierului a dat lovitura la programul SAFE. În timp ce guvernul a refuzat să cumpere blindatele Piranha construite în România, aflăm mai nou că dă aproape 200 de milioane de euro pe o platformă bazată pe inteligența artificială.

Culmea, suma colosală ajunge la grupul DIGI, acolo unde Ilie Bolojan și ai lui vin seară de seară și spun ce vor, fără ca niciun jurnalist de acolo să ridice măcar sprânceana ori să întrebe ceva tăios.

Cum s-a ajuns aici, în timp ce Realitatea Plus se confruntă cu a treia întrerupere a emisiei, de ce sistemul nu cântărește la fel posturile TV, cât mai ține mascarada comandată de Bolojan, vedeți totul de la ora 18:00, la ”Lupta pentru România”, cu Nicoleta Cone.