Articolul valideaza stiintific la cel mai inalt nivel o tehnica chirurgicala prin care se reuseste prezervarea sfincterului anal si reconstructia continuitatii digestive cu evitarea anusului contra naturii pentru pacientii cu cancere de rect localizate foarte aproape de orificiul anal, in situatii dificile in care un procedeu initial de conservare sfincteriana a esuat. Tehnica a fost raportata doar in cateva serii reduse de cazuri din centre tertiare, supraspecializate, ce lupta impotriva cancerelor colorectale in Franta, Statele Unite al Americii, Belgia sau Olanda.

Preocuparea si experienta chirurgului roman privind tehnicile chirurgicale miniminvazive adresate cancerelor colorectale s-a materializat si prin alte publicatii importante in revistele Societatii Europene de Coloproctologie ori in revistele societatatilor de profil din Italia, Marea Britanie, Australia sau Noua Zeelanda precum si de inrolarea unor serii de pacientii in studii multicentrice internationale dedicate cancerelor colonului si rectului.

Chirurgia cancerului de rect a progresat semnificativ in ultimii 20 de ani prin rafinarea tehnicilor utilizate, in special a celor minimimvazive ce au devenit abordul de prima intentie pentru o buna parte din aceste cancere, in multe centre cu experienta din lume. Tratamentul chirurgical modern urmareste in primul rand maximizarea rezultatelor oncologice dar si imbunatatirea rezultatelor functionale, adica evitarea disfunctiilor urinare si sexuale postoperatorii specifice chirurgiei cancerului de rect, si mai ales, evitarea anusului contra naturii. Aceste tulburari functionale afecteaza calitatea vietii pacientilor, cu impact psihologic asupra imaginii de sine, aspect de luat in seama mai ales pentru pacientii tineri in randul carora, din pacate, incidenta cancerului colorectal creste anual.