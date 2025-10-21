Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Leonard Doroftei a făcut dezvăluiri din cantonamentele lui, în premieră la Realitatea PLUS: ”Noi stăteam cam zece luni pe an în cantonament și rezistam, pentru ca aici se cerne sita ... Am fugit și eu, am plecat și eu acasă, doar că mi-am dat seama nu pot să stau...Am avut o problemă cu slăbirea, mă chinuiau mult cu slăbirea. Noi nu am avut educație pe alimentație, noi nu știam ce înseamnă caloriile...ne dădeam peste cap, ți-era rău, trebuia să te antrenezi a doua zi, trăgeai de tine. Dar lucrurile astea ne-au și creat forța!” Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net