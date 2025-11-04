Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Adrian Mititelu face dezvăluiri în premieră la Realitatea PLUS: ”A fost un șoc. Vreo două-trei zile tot mă așteptam că se întâmplă ceva și mă scoate cineva de acolo, că e o eroare, că e o greșeală. Îmi spunea și avocatul că: domnule, nu poate să rămână asta, că Înalta Curte nu poate să accepte așa ceva… Când m-am dus acasă, deja erau acolo mascații să mă ia. Nici nu m-au lăsat să mă îmbrac și nici la baie nu mi-au dat voie să merg singur, pe cuvânt! Nu știu ce-și închipuiau că fac acolo!” Episodul integral poate fi vizionat pe realitatea.net