Între timp, Nicușor Dan ia încă o decizie care șochează țara. Premierul acuzat de conexiuni la frații milionari care îl păpușează pe Bolojan a fost demis din funcția de consilier! Ce se află în spatele deciziei și ce ordine a primit șeful statului de la reziști vedeți în această seară.

Avem și mesajul candidatului interzis de regimul care crede că deține puterea: uraganul Georgescu se apropie de sistemul care a căpușat și îngropat țara în suferință. Stați aproape, Laurentiu Botin îi demască pe toți azi, de la ora 21:00!